El diputado kirchnerista aprovechó el descanso para visitar a un tatuador. Hace una semana se agregó en el antebrazo unas líneas que, según cuenta, no significan nada aunque se parece al que tiene el futbolista Paulo Dybala. En total tiene cinco y los otros sí remiten a personas importantes para él: en el brazo (se ve en la foto que subió a Instagram) tiene tatuado el nombre de sus padres Damián y Alicia, secuestrados y desaparecidos en la última dictadura militar. Ella fue vista por última vez en la ex ESMA después de darlo a luz. En el otro brazo tiene una estrella, más precisamente en el codo. Y el último es en homenaje, como el nombre de su hijo menor, al ex Presidente Néstor Kirchner, a quien considera como una papá: sobre su espalda lleva su imagen desde hace varios años.