Prejuicios. Álvarez, señaló que "hay una mitología acerca de que el pescado congelado no es de buena calidad y muchas veces eso es falso, hay que cambiar la mentalidad en relación a ello". También se dice que el costo del pescado es elevado y al respecto, argumentó: "No es tan caro, hay algunas especies que son más económicas y que tienen mayor alcance a la mesa cotidiana". En este sentido, tanto Álvarez como Navarro subrayaron que la pesca ofrece variedad: "Hay muchísimas especies, no es como en otros productos que hay una sola especie y diferentes cortes. Lo importante es que hay accesibilidad, hay que aprender a recuperar tradiciones para cocinarlo y llevarlo a la mesa de una forma sencilla, y si nos atrevemos hay muchas más opciones de las que creemos".