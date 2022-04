Christian Domiguez indignado com os usuários por fazer dele um meme após o ampay de Aldo Miyashiro

Christian Dominguez se tornou um meme viral após Magaly Medina espalhou o ampay de Aldo Miyashiro e Oscar del Portal em seu programa de shows. E é que os usuários garantiram que os anfitriões da América Televisión se juntaram ao “clube dos infiéis”, composto pelo cumbiambero, Mario Hart, entre outras figuras do show.

O atual casal de Pamela Franco não gostou nem um pouco dessas piadas. Isso foi demonstrado quando um repórter do programa Estás en Todas perguntou se ele realmente havia dito no Twitter “Uma desgraça sobre Aldo Miyashiro”, uma captura de tela que rapidamente se tornou viral no Twitter.

“Eu não tenho o Twitter. Além do mais, eu tive uma vez e como não sabia como usá-lo, então eu parei. Minha única rede social que gerencio é o Instagram e o TikTok com a ajuda do meu parceiro e da minha filha, mas muito pouco”, respondeu o cantor de cumbia ao espacio sabatino.

Tuit falso de Christian Domínguez se volvió viral. (Foto: Twitter)

ELE NÃO CONCORDA COM OS MEMES

O líder da Orchestra Internacional enviou uma mensagem forte aos internautas, que não hesitaram em continuar fazendo memes sobre ele para levar o caso de infidelidade de Aldo Miyashiro com humor. Recentemente, ele recebeu críticas por falar sobre ampay no America Today.

“ Eu me sinto desconfortável com a zombaria, que as pessoas gostam da dor dos outros. Somos seres humanos, podemos estar errados e não podemos julgar . Eu também não tenho que julgá-los, não tenho o direito de fazê-lo. Eu sinto muito. Vejo que as pessoas se alegram com o mal, isso me parece muito triste”, disse.

Christian Domiguez indignado com usuários do Twitter por fazer memes sobre ele | VÍDEO: America TV//America Today

CHRISTIAN DOMINGUEZ OPINA SOBRE AMPAY

No dia seguinte ao ampay de Aldo Miyashiro e Oscar del Portal, o cumbiambero evitou falar sobre o escândalo. No entanto, ele foi encorajado a fazê-lo quando Janet Barboza o “parabenizou” por ser corajoso o suficiente para admitir em rede nacional que ele era infiel a Karla Tarazona com Isabel Acevedo, ao contrário de seus colegas no canal.

Foi assim que o cumbiambero aproveitou as câmeras para garantir que esconder uma infidelidade seja um ato terrível. “Você se sente muito mal, só se pensar em família. (Infidelidade) é injustificável. Não importa o quão ruim você seja em um relacionamento, isso não justifica você fazer isso (ser infiel), especialmente se você tem uma família”, disse.

“Quando eu estava errado, a coisa mais dolorosa foi minha filha. Vai ser difícil tirá-lo da cabeça dele. Essa consequência é a mais difícil de todas. É preciso saber como enfrentar as consequências e aprender com os erros. Esses grandes erros ensinam você a não cometê-los novamente”, acrescentou Christian Dominguez.

Christian Dominguez comentou sobre os ampays de Aldo Miyashiro e Oscar del Portal, indicando que a infidelidade traz consequências terríveis | VÍDEO: América TV/América Hoy

Suas declarações não foram ignoradas e ele recebeu uma enxurrada de críticas nas redes sociais, onde os internautas indicaram que ele era o menos adequado para falar sobre infidelidade. Alguns até chamaram de “fresco”. Isso chegou aos ouvidos de Dominguez, que não tinha vergonha de responder a seus detratores.

“Ontem o que eu disse veio de uma pergunta da psicóloga e repito novamente: uma infidelidade é injustificável, esteja você certo ou errado com seu parceiro. Aldo disse bem, um sofre mais pela família. Por favor, pare de zombar e envie informações que não é porque dois ou três galifardos dizem uma coisa, todos dizem a mesma coisa”, disse muito irritado.