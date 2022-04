Paco de Anda comparou Córdova a Pedri e foi assim que o colocaram nas redes

O comentarista da ESPN causou polêmica ao afirmar que Córdova é melhor que Pedri (Vídeo: Twitter/ @chalitacasar)

Recentemente, o comentarista esportivo Paco de Anda estrelou um polêmico debate para os fãs de futebol mexicanos ao afirmar que Sebastián Córdova tinha melhores habilidades para coletar chutes a gol do que Pedro González, mais conhecido como Pedri.

Seu comentário não foi bem recebido pelo público, então seu discurso nas redes sociais rapidamente se tornou viral e diferentes usuários do Twitter zombaram da análise de Paco de Anda. Eles chamaram o analista da ESPN de “ridículo” e desmereceram sua carreira no jornalismo esportivo.

A discussão ocorreu durante uma transmissão do programa Futbol Picante da ESPN depois que Tigres derrotou o Toluca por 3-0 na 14.ª jornada da Liga MX. O tema de Córdova brilhou na mesa do programa por causa do gol que ele marcou de fora da área e que ajudou os felinos a vencer.

É por isso que a qualidade da equipe juvenil americanista começou a ser comentada desde que ele chegou ao clube da UANL (Universidade Autônoma de Nuevo León); apesar de não ter tido muita atividade durante todo o campeonato, para Paco de Anda Córdova ele é um atirador melhor fora da área do que o Jogador do Barcelona.

Em primeira instância, ele lembrou o que foi dito durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, onde Francisco Sebastian foi comparado ao espanhol: “Pedri foi comparado a Córdova nos Jogos Olímpicos, e eu disse 'Córdova não pergunta a Pedri' nos Jogos Olímpicos”.

Portanto, foi encorajado ressaltar que a seleção nacional também está acima das habilidades esportivas do jogador de futebol do Barça. Isso foi afirmado no programa ESPN:

Esse ponto não foi bem recebido por diferentes setores dos torcedores, então eles reclamaram contra o analista esportivo.

“Como você vai comparar Córdova com Pedri? SIMPLESMENTE RIDÍCULO!” , “Talvez eles continuem com a comparação entre Pedri e Córdova simplesmente para vender, mas deve haver maneiras mais dignas de ganhar seu pão” e “no México há jornalistas esportivos que dizem que o mexicano é melhor que o espanhol. E que Córdova mal tem 1 gol neste torneio, se eu tivesse 4 eles já estariam comparando com Mbappe”, foram alguns dos comentários que viralizaram nas redes.

Até alguns analistas esportivos também questionaram a declaração de Paco de Anda. Um deles foi Fernando Schwartz, da Fox Sports, que ironizou o comentário e respondeu com a seguinte mensagem: “Córdova como Pedri. Chicote gosta de Cr7. E que sabor do seu milkshake? ”

Juan Pablo Fernández, filho do emblemático José Ramón Fernández, também se juntou à discussão e em uma publicação fez um balanço do que o meio-campista espanhol conseguiu com o Barcelona e o que Córdova está fazendo na Liga MX.

“É uma blasfêmia de futebol, Pedri está no top 10 do mundo hoje, ele foi MVP do último Euro, ele joga na segunda melhor liga do planeta, ele é o titular indiscutível do Barcelona e uma potência como a Espanha, o cara é um crack. Córdova é banqueiro da Liga MX”, postou em sua conta verificada.

Até agora, os números de Córdova com o Tigres refletem sua ausência no onze titular de Piojo Herrera, já que ele só jogou quatro jogos como titular e em sete jogos mudou. Desde que o torneio começou, apenas uma pontuação foi registrada, o que gerou todo o debate na ESPN.

