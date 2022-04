Lis Vega continuará a ter operações estéticas: “Não que eles fossem beijá-los”

Lis Vega compartilhou que, enquanto ela gostar de sua aparência, ela continuará com as modificações

Lis Vega vem surpreendendo seus fãs há anos com várias modificações e cirurgias estéticas, no entanto, desde 2019, ela recebe muitas críticas tanto nas redes sociais quanto em seus círculos próximos.

Durante uma reunião com um grupo de repórteres, a atriz cubana revelou que as críticas já lhe parecem um caso desgastado e ela até se comparou a artistas como Michael Jackson ou as irmãs Kardashian, Lis argumenta que se as pessoas a admiram, será por seu trabalho, não importa sua aparência.

“É um assunto tão banal, ou seja, no final, é o meu corpo, ninguém é afetado pelo que ele faz comigo, o que eu não faço (...) Acho que no final todo mundo, as pessoas que te admiram porque você é um artista, vão te admirar pelo que você faz”, disse ele a Eden Dorantes.

Nesta entrevista sobre sua aparência e críticas, a atriz de novelas como Word of a Woman, Love Heart e Duelo de Pasiones detalhou que, se assim o exigir, fará cirurgias e tratamentos de beleza todos os anos e menos ainda. Sua única prioridade é que ela goste de si mesma.

“Qual é o problema? , a decisão é minha, gosto tanto que faço de novo a cada 8 meses e acima até meus pais ou amigos que amo que me dizem 'você é muito exagerado', porque gosto do que vejo”

Além disso, ela deixou claro que suas decisões sobre sua aparência contornaram comentários e críticas de amigos e de seus próprios pais.

Ele também relatou que algumas de suas cirurgias eram necessárias até para a saúde, “Eu coloquei (ácido hialurônico) nos meus lábios porque eu tinha uma cicatriz no teatro, veio hialurônico, veio a ciência, a parte científica é usada para muitas coisas e a verdade não importa para mim, para todos, nem que eles iam beijar”, disse com risos.

Em sua conta no Instagram, a atriz destacou que sua existência representa seu verdadeiro jeito de ser e ela se sente muito confortável com a aparência, além disso, escreveu que está “abraçando” o que aprendeu para dar lugar a diferentes experiências.

“Quando você realmente sabe quem você é, você nunca quer nada além de ficar lá para sempre, na consciência infinita de seu ser #omnamahshivaya #loveyourself #vuelolibre Um dia ele fechará seu ciclo e outro estará prestes a começar, abraçar o que foi aprendido e abre os braços para o novo #goodnight #lapoetadelourbano #mexico” foi lido em sua conta oficial desta rede social há um dia.

Recentemente, a atriz cubana comemorou o sucesso de sua conta na plataforma OnlyFans e sua próxima aparição em uma revista voltada para o público masculino

A dançarina afirmou receber lucros consideráveis na plataforma de conteúdo exclusivo e admitiu que, além dos ganhos, também está feliz por poder agradar seus assinantes que a tornaram um “símbolo sexual” ao longo dos anos.

Lis começou seu papel como modelo da plataforma de conteúdo em meio à pandemia para lidar com as despesas, porém agora a ajudou a manter seu estilo de vida, pois garantiu que não depende de nenhum homem, portanto, como mulher independente, ela deve gerar sua própria renda.

“Eu me saio muito bem, veio em uma fase da pandemia, quando eu tive que trazer sustento para minha família, eu não tenho um parceiro, ninguém me apoia e é como uma revista de cavalheiros, mas na plataforma, eu carrego minha foto por mês, as pessoas pagam seu pagamento mensal e é conteúdo exclusivo”, disse ele em o programa De em primeira mão.

