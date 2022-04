Viral no TikTok: casal sofre um acidente em Laguna Parón e vive minutos de terror

A Páscoa foi uma oportunidade para muitas pessoas visitarem novos destinos. Vários turistas nacionais e estrangeiros viajaram para o interior do país para aprender um pouco mais sobre as maravilhas do Perú . No entanto, alguns deles não tiveram muita sorte e foi o caso de um casal que viveu momentos de terror ao cair em Laguna Parón, em Áncash.

Esta lagoa é uma das atrações turísticas mais importantes da região e está localizada exatamente na província de Caraz. Sua beleza natural o torna único no meio das outras maravilhas da região.

Dois turistas decidiram ir para Laguna Parón e alugaram equipamentos para andar de caiaque a dois. Lembre-se que essa prática é um esporte que precisa ser supervisionado por profissionais e ainda mais em locais naturais como este para evitar danos ao patrimônio natural.

O casal de turistas estava remando dentro do lago, quando de repente a jangada acabou virando e ambas acabaram cobertas pelas águas do lago e com o barco no topo. Os outros turistas que assistiam a essa cena ficaram aterrorizados e preocupados com os afetados.

Imediatamente, você pode ver que um aldeão está indo em seu caiaque para ajudá-los, assim como outro local em seu barco. Felizmente, eles conseguiram salvar as duas pessoas, que tinham um colete salva-vidas.

Vários usuários criticaram a prática dentro da lagoa, porque ela é considerada Patrimônio Nacional desde 2010. Outros indicaram que não há controle para a entrada e segurança dos visitantes e alguns ficaram contentes por terem sido ajudados a tempo, pois a temperatura e a profundidade do local são extremas.

En la Laguna Parón se pueden realizar actividades deportivas como el kayac con una o dos personas. (Foto: María Elena Mamani)

Como você sabe, Laguna Parón tem uma temperatura de 6° C. Para alcançá-lo, você deve fazer uma caminhada de uma hora e meia em média, já que está 4.185 metros acima do nível do mar e tem 76 metros de profundidade.

Vídeo sobre o acidente:

Dois turistas queriam viver um dos momentos mais felizes de suas vidas, mas acabou sendo o contrário quando caíram nas águas da Lagoa Parón, que tem 76 metros de profundidade. Vídeo: TikTok.

