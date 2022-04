Castração química, a proposta do Executivo que gera mais uma polêmica no gabinete rachado Aníbal Torres

Desde a notícia do caso condenável de sequestro e estupro de uma menina de 3 anos, que ocorreu em a cidade de Chiclayo e que chocou o país, o presidente Pedro Castillo anunciou que o governo está avaliando medidas drásticas como a implementação da castração química compulsória para estupradores de menores, adolescentes e mulheres, como já está sendo feito em outros países do mundo.

“Chega de tanta violência, crimes de violência sexual contra crianças não serão tolerados por este governo, nem ficarão impunes. A dor dessa família também é nossa, estou indignado com tanta crueldade”, disse.

Esse fato abriu todo um debate político. E deixou mais rachaduras em um gabinete que já está bastante perdido, com rumores de uma substituição que soa cada vez mais alta. O primeiro-ministro Aníbal Torres disse segunda-feira que o projeto de lei sobre castração química de estupradores será debatido no Conselho de Ministros e posteriormente em Parlamento. Ele garantiu que esta é uma forma de combater crimes hediondos.

Quando questionado sobre a possibilidade de implementar a pena de morte, o chefe do Gabinete Ministerial especificou que isso não pode ser realizado porque “o Tribunal de San Jose não permite”.

No entanto, a advogada criminal Romy Chang relatou que a implementação da castração química exigiria um caminho legal complicado, porque a constituição afirma que a ressocialização do prisioneiro deve ser buscada, mas isso é uma pena vitalícia. Além disso, em sua opinião, o Pacto de San José deve ser denunciado, porque nenhum outro país membro aplicou tais penalidades. Esse processo não é fácil, envolve reclamações e sanções econômicas.

Depois do anunciado por Torres, o chefe do Ministério da Justiça e Direitos Humanos (Minjus), Felix Chero, estava convencido de que o Gabinete de Ministros apoiaria o projeto de legislação elaborado pela equipe técnica do Setor da justiça.

Ele afirmou que participará da sessão plenária do Congresso da República para apoiar e defender o projeto de lei sobre castração química “para defender nossa posição, para defender nosso projeto porque acredito que o fundação e ideias se prestam à discussão democrática em que teremos que defender nossa posição”, disse o ministro ao Canal N.

“[Os congressistas] têm que entender que os projetos apresentados pelo Executivo têm que ser objeto de análise, seguros de debate e discussão, mas escolher aqueles que respondem justamente às expectativas sociais. Se isso não for feito, infelizmente não estamos cumprindo nossa função constitucional ”, acrescentou.

No entanto, conforme anunciado pela Latina, seis bancos se manifestaram contra o projeto de Castillo.

MINISTRO CONTRA

O ministro do Interior, Alfonso Chávarry, foi contra a proposta de química castração, pois considera que deve passar por estudos e ver se funciona ou não.

Enquanto isso, o ministro do Comércio Exterior e Turismo, Roberto Sánchez, foi mais cauteloso. Ele ressaltou que a cada duas horas um menino ou menina é estuprado no Perú. “Se fosse nosso filho, ficaríamos loucos. Mas isso não pode ser uma decisão de dano contra dano e morte. Temos que fazer um pacto entre todos nós”, disse.

Como psicólogo, ele argumentou que a violência começa com algo que não percebemos, como quando um pai diz ao filho para fazer o que ele diz porque ele é seu pai. “Se não os considerarmos pessoas, eles serão como objetos. O Estado e a sociedade devem entender que as crianças são a coisa mais sagrada que temos”, disse.

Sobre o que o ministro Chávarry disse, Sánchez disse: “Não é falta de coordenação, há uma abordagem, mas evidências científicas, custo-benefício, política em comparação com outros países vão nos dar elementos maiores”.

OUTROS EXEMPLOS

A castração química como medida complementar para estupradores de crianças está sendo aplicada atualmente em cerca de 10 países. Entre eles estão os Estados Unidos, onde é aplicado desde 1966; Polônia, Rússia, Reino Unido, Austrália e França. Em Mendoza, a Argentina também se aplica.

