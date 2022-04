“Eles merecem ser crucificados”: Deputado do PT atacou oposição pela Reforma da Eletricidade

Durante o debate sobre a Reforma da Eletricidade, Margarita García García, deputada do Partido Trabalhista (PT), pediu a palavra para fazer uma declaração proporcional com a Semana Santa, pedindo “crucificar” os legisladores do bloco de oposição por serem contra a proposta promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (PT).

Em determinado momento da sessão, a petista pediu a palavra para atacar seus rivais políticos, a quem acusou de ter desrespeitado a presidente da Câmara dos Deputados que na época era membro do Movimento Nacional de Regeneração (Morena).

“Lá eles mostram sua pouca educação, e como ele era secretário de Peña Nieto, ele está sofrendo lá porque eles não encheram mais suas malas de dinheiro. Você é um cara nefasto e misógino, desrespeitou nossa colega presidente. E aí se deputados do PAN, do PRD, do Movimento Cidadão e do PRI não chorarem”, disse o legislador.

Mais tarde, para se referir à traição que estavam fazendo contra o país por se opor a essa emenda legislativa, ele garantiu que eles “merecem ser crucificados”, frase que causou o riso de seus colegas legisladores que estavam próximos a ela.

“Mais uma vez está provado que eles são hipócritas, traidores, Judas, vende pátrias e mal-educados. Eles merecem ser crucificados”, disse García Garcia.

Depois que esse fragmento da discussão foi divulgado nas redes sociais, vários usuários, incluindo personagens da oposição, começaram a criticar; no entanto, a petista usou sua conta no Twitter para testemunhar sobre isso.

Margarita García disse que o movimento da Quarta Transformação (Q4) e seus aliados nunca serão descritos como “vender pátrias”, pois não darão um passo atrás do sinais e estratégias do Va X Mexico.

“Eles poderão dizer o que quiserem sobre nosso movimento, mas nunca poderão nos ligar ou nos questionar, pois traidores vendem pátrias. Com cínicos e mentirosos, nem um passo atrás!” , ele escreveu.

A votação da Reforma Elétrica começou às 10h deste domingo, 17 de abril, mas as participações foram estendidas por mais de 12 horas. Por volta das 22:00, terminou o primeiro bloco de 12 deputados (seis a favor e seis contra), que usaram o palco para dar a conhecer sua posição.

A sessão poderia ter sido mais ágil, mas o bloco governante (Morena-PT-PVEM) fez a cada palestrante várias perguntas, juntamente com outras intervenções, para “atrasar” o momento da cúpula. Agora, aproximadamente a partir das 22:30 horas, começou a participação de outros 12 palestrantes nesta proposta presidencial.

Não se sabe quanto tempo poderia levar para concluir essa discussão, mas o presidente já avançou um possível resultado negativo contra sua reforma em questões de eletricidade, razão pela qual ele foi às redes sociais para para avisar seu próximo passo no caso desse cenário adverso.

“Eu já disse isso no meu relatório na terça-feira: não importa o que aconteça, já estamos protegidos contra a traição. Amanhã vou explicar de novo”, escreveu em suas redes sociais.

Uma hora depois, o coordenador de Morena na Câmara dos Deputados, Ignacio Mier, anunciou que a iniciativa presidencial de alteração da Lei de Mineração chegou ao palácio legislativo de San Lázaro para ser discutida e aprovada, provavelmente, na segunda-feira.

Por esse motivo, e para cumprir a estratégia de López Obrador, o Conselho de Coordenação Política (Jucopo) concordou com a sessão plenária para que não haja muitos mais obstáculos a este novo projeto e vá direto para a sessão plenária.

