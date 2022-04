Patricia Chirinos empurra uma moção de interpelação contra a ministra Betssy Chavez

Os membros do gabinete de Aníbal Torres ainda estão sob os holofotes do Congresso. Desta vez, é a vez da Ministra do Trabalho e Promoção do Emprego, Betssy Chávez, que nos últimos dias esteve em o olho da tempestade devido aos controladores de tráfego aéreo conduzidos no Aeroporto Internacional Jorge Chávez. Patricia Chirinos, membro parlamentar da bancada Avanza País, é quem está pressionando uma moção de interpelação para ouvir o ministro explicações da sobre a crise que ocorreu.

“Em relação à Ministra do Trabalho e Promoção do Emprego, há várias questões sobre sua adequação e imparcialidade para o exercício do cargo”, diz o documento apresentado sobre um dos ministros que demonstrou a maior lealdade ao governo Pedro Castillo desde o início de sua administração e durante as crises que ela tem enfrentado. O texto também destaca questões a Chávez sobre seu passado acadêmico após a recente acusação de plágio registrada em sua tese acadêmica.

”. .. suas ligações com personagens envolvidos no crime de tráfico de terras e lavagem de dinheiro, bem como outras questões que colocam em questão sua transparência em ocupar uma posição tão importante” também são usadas como motivos para questionar seu mandato no cargo desde que Pedro Castillo subiu ao poder. O aumento do salário mínimo mínimo também está em causa uma vez que, segundo a deputada Patricia Chirinos, “terá um impacto significativo nas taxas de desemprego e informalidade, bem como no período de inflação que o nosso país vive atualmente”, um efeito que já havia sido apontado por vários especialistas.

MAIS PROBLEMAS

O evento que teria motivado a moção de interpelação seria a greve dos controladores de tráfego aéreo, que “afetou mais de 8.000 passageiros, que estavam presos em diferentes aeroportos em um momento em que um movimento econômico de S/800 milhões foi estimado e a mobilização de mais de um milhão turistas nacionais por semana. Papai Noel”, diz a moção que busca ser oficializada.

Betssy Chávez também foi criticada após a declaração de ilegalidade da greve mencionada. “O Ministério do Trabalho não autoriza nem proíbe greves. As greves são um direito constitucional. (...) A greve é comunicada para efeitos do desconto”; isto é, que os requisitos formais da lei sobre relações coletivas de trabalho sejam atendidos.

O ministro do Trabalho destacou que o ministério não pode permitir ou proibir protestos | VÍDEO: RPP Noticias

O Ministério do Trabalho declarou a origem da comunicação da greve para que a Corporação Peruana de Aeroportos e Aviação Comercial (Corpac) tome precauções para que a operação do aeroporto não seja afetada. “É na quinta-feira que esse pressuposto de legalidade é quebrado porque o artigo 82 da lei das relações coletivas foi violado, com outros bens legais afetados (o direito ao transporte aéreo). Esse acordo está quebrado e a pasta do Trabalho declara a ilegalidade da greve”, disse Chávez.

Diante desse cenário, Diego Bazán, membro da Avanza País, disse que há “motivos suficientes” para que seu grupo de trabalho apoie a medida promovida por seu colega. Da Aliança para o Progresso, seu porta-voz, Eduardo Salhuana, garantiu que assinará a moção de interpelação. “O Gabinete de Torres já está de saída, mostrou uma clara incompetência” e que “o primeiro-ministro já não tem a confiança dos cidadãos”, disse ao diário de Lima El Comercio. Por seu lado, a deputada Ruth Luque disse que vai rever os argumentos escritos no documento.

