Páscoa em Huánuco: lugares turísticos para desfrutar durante o feriado

É a Semana Santa e muitos cidadãos planejaram as longas férias para passar com a família ou retornar à sua terra natal para o celebrações. Há destinos onde essas festividades religiosas são vividas de uma forma muito especial, e Huánuco é uma delas. Este lugar entre as montanhas e a selva peruana tem altas montanhas e é uma oportunidade para visitar seus locais turísticos.

Você se atreve a conhecer um pouco de Huánuco? o portal E você quais planos? traz recomendações para passeios turísticos e poder tirar fotos para ter uma memória futura durante a Páscoa. Descubra na nota a seguir.

BOSQUE DE NEBLINA DE CARPISH

O nevoeiro cobre constantemente esta área de grande biodiversidade, que liga, de certa forma, a cordilheira com a selva peruana. Aqui você pode visitar a Cachoeira Santa Carmen, que é uma maravilha de 18 metros de queda, quando você desce você pode ver a forma de uma piscina natural de água. Você também encontrará a Cachoeira San Miguel, com mais de 100 metros de queda e abundante fluxo de água. Ao redor, você pode ver a floresta primária da floresta alta ou Rupa Rupa. Bem como a diversidade da flora e fauna existentes.

Catarata de San Miguel, por Tingo María pero también está cerca Huánuco. Visítalo en Semana Santa.

Finalmente, há o Véu das Ninfas. Partindo da cidade de Tambillo Chico, os visitantes fazem uma subida de duas horas para chegar à poza del amor, adequada para escalada. Ele está localizado em um desfiladeiro de colinas, então há riachos cristalinos que formam cachoeiras.

Bosque de Neblina de Carpish

A CIDADE DE HUÁNUCO

Uma cidade que abriga templos, mansões e propriedades de vários séculos. Uma de suas grandes atrações é Kotosh, um templo de lama com mais de 4.000 anos de idade. O principal é dar um passeio pela Plaza de Armas, onde você encontrará áreas verdes e uma piscina no centro, lugar perfeito para fazer uma pausa.

Se você está procurando continuar o festival religioso, você pode visitar a catedral da cidade, que foi construída em 1966 e contém uma coleção de telas da Escola Cusqueña e uma escultura em madeira barroca do Senhor de Burgos, Rei e Patrono de Huánuco.

Se você é um amante de museus, visite o Museu Regional Leoncio Prado, que tem três salas representativas que são: Kotosh Shillaqoto, mansões regionais e locais e sala Leoncio Prado. Você pode até caminhar pela Ponte Calicanto, que fica a quatro quarteirões da praça principal e fica no rio Huallaga. Feito em duas colunas terminando em varandas semicirculares, foi construído em 1879 e conecta os distritos de Huánuco e Amarilis.

Museo Regional Leoncio Prado, un lugar para conocer sobre arte e historia de la ciudad. Ubicado cerca a la Plaza de Armas de Huánuco.

Você também encontrará o Sítio Arqueológico Monumental de Kotosh e sua sala de exposições, um complexo com mais de 4.000 anos. No local, destaca-se o Templo das Mãos Cruzadas: dois pares de esculturas em alto relevo, de braços cruzados, trabalhadas em argila crua. A atração turística está no alto nível hierárquico da casta sacerdotal de Kotosh e no ritual religioso e representações de peregrinação.

Finalmente, você pode visitar a casa da fazenda Shismay (que tem um jardim) e o Salão de Exposições de História e Arte Religiosa de Churubamba. Há uma abundância de múmias, principalmente crianças, que foram encontradas no Complexo Arqueológico de Papahuasi.

COMPLEXO ARQUEOLÓGICO GRAU

Aqui você encontrará o Sítio Arqueológico Monumental de Garu, um dos centros antropológicos mais importantes do Alto Marañón. Segundo eles, teria sido a sede política e administrativa dos Yaros ou Yarowilcas. Destaca-se a presença de centro habitacional, administrativo, religioso e de defesa. Por outro lado, é considerado um dos assentamentos mais organizados e povoados do período pré-inca.

Complejo arqueológico de Huánuco

A UNIÃO-DOIS DE MAIO

Como você sabe, faz parte da história inca, que se reflete em um impressionante monumento arqueológico. Além disso, tem águas termais com propriedades medicinais. Lá você encontrará o Sítio Arqueológico Monumental Huánuco Pampa, também conhecido como Huánuco Marka ou Huánuco Viejo. Os destaques do lugar são o Ushno, o Inca Wasi, o Banho do Inca, o Palácio dos Três Portões e o Templo Inacabado.

Segundo informações do Y Tú Qué Planes, sua construção teria começado em 1460 e interrompida em 1539 com a chegada dos espanhóis.

La Unión- Dos de Mayo Huánuco Perú

VISITA A MAYQUICHUA

Se você é fã de escritos e séries que refletem a história peruana, este lugar será familiar para você, pois é onde viveu La Perricholi, personagem da era vice-real e amante do vice-rei Amat e Juniet. Aqui você pode encontrar sua casa, construída em 1739, onde um pequeno guarda-roupa é guardado no quarto principal e nos móveis da época.

Visita la casa de la Perricholi, personaje que fue amante del virrey Amat y Juniet.

