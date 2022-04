“Minha primeira tarefa”: o polêmico reality show japonês sobre crianças que saem às ruas sozinhas e fazem compras

Independência ou irresponsabilidade? A Netflix lançou recentemente My First Errand, um polêmico reality show japonês sobre crianças pequenas fazendo casa compras ou alguma outra tarefa sem supervisão de um adulto. O programa foi originalmente criado como um segmento em 1991, e foi inspirado no livro infantil “Hajimete No Otsukai”, publicado por Yoriko Tsutsui duas décadas antes. Em suas páginas, foi contada a história de uma mãe que envia a filha de cinco anos para comprar leite.

Embora, na década de 1970, essa forma de educação fosse comum nas famílias japonesas e também em outras partes do mundo, essa realidade não se aplica à sociedade atual. E isso abriu um debate: a produção de reality shows tem sido severamente criticada em seu próprio país e globalmente desde sua chegada à plataforma de streaming . Apesar disso, sua popularidade no público asiático é bastante grande até o momento.

Cada episódio dura pouco ou menos de 15 minutos e segue crianças de dois ou três anos que fazem recados diante dos olhos atentos dos cidadãos. Eles não sabem que estão sendo documentados, pois a equipe nos bastidores se esconde à distância para retratar uma experiência tão verdadeira quanto possível.

As crianças caminham pelas passagens de pedestres e vão para lugares lotados completamente sozinhas, enquanto um narrador descreve suas ações . Esse formato deixa o público animado ao concluir suas tarefas e voltar para casa com segurança. No entanto, isso não impede que alguns estranhos se aproximem deles no caminho, porque eles andam pelas ruas sozinhos e encontram vários adultos. Este último fez com que o título fosse classificado como uma forma de entretenimento em que as crianças são “abandonadas” ao seu destino.

Embora My First Mandado pretenda ser uma lição de aprendizado para crianças em vários lares no Japão, em muitos casos os protagonistas acabam arruinando suas próprias tarefas, pois são jovens demais para realizar tais atividades. Eles esquecem de comprar algum ingrediente ou simplesmente se distraem completamente do que tinham que fazer. Em outros casos, eles se recusam a fazê-lo, mesmo que seja uma tarefa a pedido de seus próprios pais.

Paternidade autossuficiente em famílias no Japão

Nos lares japoneses, as crianças estão acostumadas desde muito novas a serem autossuficientes pelos próprios pais ou avós. Eles são ensinados a fazer compras, limpar, cozinhar e mais tarefas que contribuem para a rotina diária da família, enquanto, nas escolas, parte do dia é dedicada à limpeza das salas de aula.

A origem dessa educação no Japão pode ser rastreada até sua própria cultura disciplinada, orientada para o respeito pelos idosos. Para mães e pais, o fato de seus filhos fazerem uma tarefa tem um forte significado de que eles estão enfrentando com sucesso os desafios que fazem parte do crescimento e que em breve se tornarão adultos trabalhadores com um grande senso de responsabilidade.

Todos os 20 episódios de My First Errand estão disponíveis para assistir na Netflix.

