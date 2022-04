Belén Barnechea fala após escândalo de casamento “vice-real”: “O desfile foi deturpado”

Belén Barnechea nunca imaginou que ela casamento dos sonhos com Martin Cabello de los Cobos acabaria sendo alvo de críticas nas redes sociais. Depois de dizer “sim” na cidade de Trujillo, o casal recém-casado desfilou pelas ruas para celebrar sua união. No entanto, os personagens que puderam ser observados no caminho levantaram a polêmica, a mesma que os persegue desde aquela noite de sábado, 9 de abril.

A filha de Alfredo Barnechea, ex-candidato presidencial durante as Eleições Gerais de 2016, compartilhou imagens do desfile questionado, onde mulheres indígenas são vistas sentadas no chão, em reverência, com a cabeça baixa. Há também homens com seios nus e cobertos com saias e tangas, amarrados com cordas e escoltados por uma autoridade do antigo Perú.

O casamento de Belén Barnechea e Martín Cabello de los Cobos foi criticado por seu “tema vice-real”. Vídeo: Twitter

Em outro momento, o casal e seus convidados, todos vestidos de etiqueta, são vistos curtindo a festa em uma casa com arquitetura colonial; enquanto nas varandas, admirando de longe, algumas meninas simulam trabalhos forçados amarrados nas colunas do local.

A reação da Internet não demorou a chegar. Por meio das redes sociais, os usuários atacaram o casal e lamentaram que um tema “vice-real” tenha sido escolhido em meados de 2022. Outros eram mais duros e chamavam o marido do casal de “retrógrado”, “classista” e “macho”. Diante disso, Belén Barnechea decidiu quebrar seu silêncio.

BELÉN BARNECHEA DEFENDE SEU CASAMENTO

Por meio de sua conta no Instagram, plataforma onde compartilhou as imagens que circulam pelo mundo hoje, a renomada padeira compartilhou: “Com uma pena enorme, sou forçada a escrever este texto. Como muitos de vocês sabem, há uma semana minhas celebrações de casamento aconteceram em Trujillo, a cidade natal da minha mãe. Escolhemos nos casar no Perú e eu me senti muito orgulhoso de poder mostrar aos meus amigos como nosso país é maravilhoso e culturalmente rico. ”

“Somos um país cheio de diversidade, culturas e tradições diferentes que puderam conviver e se unir em um sincretismo único no mundo. Em todos os dias de celebração, ensinamos com amor e respeito algo sobre o Perú, sobre nossa cultura, sobre minha cultura. Vi que em alguns meios de comunicação eles se referiram à representação Moche que fizemos como escravas, mulheres indígenas, o vice-reino. O que fizemos foi representar a cultura Moche, que é nativa de La Libertad e desenvolvida entre os séculos II e VII”, acrescentou.

“Ele nunca cruzou com os incas ou os espanhóis no tempo e que meus avós maternos dedicaram suas vidas e esforços para valorizá-lo para o mundo. Meu avô Guillermo Ganoza, restaurou Chan Chan e organizou a primeira exploração arqueológica de Huaca del Sol y la Luna”, disse.

Depois disso, Belén Barnechea garantiu que tudo era um mal-entendido e que, na realidade, ela nunca quis representar a escravidão na era colonial. “O que foi mostrado no desfile foi uma recriação da Dança da Corda, uma dança ancestral que não representa escravos, mas é uma representação ritual de guerreiros, as mulheres sentadas fizeram uma representação do trabalho e da maneira de cultivar a terra na época.”

O 'casamento vice-regal' expôs que ainda vivemos em uma sociedade racista e discriminatória. Vídeo: Twitter

ELE AFIRMA QUE É UMA “CORTINA DE FUMAÇA”

Em sua declaração, a agora esposa de Martín Cabello de los Cobos indicou que as críticas ao casamento não decorrem apenas da indignação, mas também de um objetivo político. “Estamos muito tristes que a recreação moche que fizemos no desfile tenha sido distorcida dessa maneira e que a situação esteja sendo politizada. Dói-nos muito que esteja a ser usado como cortina de fumo para encobrir os graves problemas estruturais e as greves em que se encontra hoje, o nosso amado país”, acrescentou.

“Se a mesma força fosse usada hoje em dia para denunciar as situações de injustiça em que vivemos todos os dias, nosso país seria um Perú melhor . É por isso que acho que devemos deixar as más intenções para trás e celebrar o amor, a cultura e a diversidade”, concluiu em sua longa mensagem.

Comunicado de Belén Barnechea tras críticas por matrimonio "virreinal". (Foto: Instagram/@belenbarnechea)

