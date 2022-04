Ayacucho FC: Treinador de Jorge Wilstermann foi demitido após derrota para os 'Zorros' na Copa Sul-Americana

A estadia de Miguel Ponce na Bolívia foi curta e o que acabou com tudo foi o derrota para o Ayacucho FC para a Copa Sul-Americana. Apenas um dia após a tremenda vitória por 2-0 que os 'Zorros' marcaram em Cochabamba, a diretoria de Jorge Wilstermann decidiu não contar mais com o chileno. Ele só passou 133 dias no clube.

Sendo o último do grupo D do torneio Conmebol e quinto com 10 pontos no Torneio Apertura da liga boliviana, aqueles que lideram a equipe decidiram não contar mais com os serviços do estrategista, que jogou 12 partidas e somou quatro vitórias, dois empates e seis perdas.

“O professor Miguel Ponce deixa de fazer parte da instituição a partir de agora. Somos gratos pelo trabalho realizado até hoje e desejamos-lhe sucesso em seu futuro profissional”, escreveu o clube em suas redes sociais para se despedir do DT, que aparentemente tem uma oferta do Santiago Wanderers da primeira divisão chilena.

Lembre-se de que os 'ayacuchanos' conquistaram uma grande vitória na estrada e somaram seus três primeiros pontos na competição depois. cair 3-2 para São Paulo em Lima na primeira data do internacional torneio, onde eles chegaram depois de sair a caminho do Sport Boys. O 'time da igreja' não foi apenas superior no resultado, mas também no jogo. Embora os encarnados tivessem algumas chances e fizessem o goleiro Andy Vidal figurar.

Esta foi a terceira experiência no exterior, com a Bolívia sendo o único país onde Miguel Ponce trabalhou no exterior por enquanto. Ele já havia dirigido San Jose and Blooming, onde também não ficou muito tempo e não obteve grandes resultados.

Vamos lembrar que Ayacucho FC e Jorge Wilstermann se encontrarão novamente na Copa Sul-Americana, mas desta vez os liderados por Alejandro Apud serão locais. Este compromisso será disputado na quinta-feira, 05 de maio, pelo quarto dia do grupo D e provavelmente acontecerá no estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco. Os 'Zorros' fazem parte do grupo D com Sau Paulo do Brasil e Everton do Chile. É importante notar que apenas o primeiro de cada grupo irá para as oitavas de final.

ANDY VIDAL E DOIS JOGADORES DE MELGAR NO XI IDEAL

Andy Vidal, Bernardo Cuesta e Alejandro Ramos fazem parte do onze ideal da segunda rodada da Copa Sul-Americana 2022.

AYACUCHO 2-0 JORGE WILSTERMANN

O Ayacucho FC venceu por 2-0 para Jorge Wilstermann na quarta-feira, 13 de abril pelo Grupo D data 2 da Copa Sul-Americana de 2022. A partida foi disputada no estádio Felix Capriles em Cochabamba, Bolívia. O 'Zorros' venceu com gols de Francisco Duclós nos 9 minutos do primeiro tempo e o uruguaio Cristian Techera selou a vitória do contra-ataque por 2-0 depois de iludir o goleiro de Wilstermann.

