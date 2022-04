Três pessoas condenadas pelo assassinato de uma criança e a detenção de outro menor em Tolima

O primeiro caso ocorreu em Ibague, em 21 de outubro de 2020, em meio a um ato de intolerância, pois Daniel Mauricio Malambo, de 13 anos, foi acusado por Luis Fernando Ramírez Fernández, de 19 anos na época, por não querer revelar a ele o paradeiro de sua irmã, que supostamente estava na casa. Ramirez esperou a criança ir e tirar o lixo de sua casa, localizada no bairro de Santa Cruz: quando percebeu, esfaqueou-o repetidamente. Seus ferimentos causaram sua morte momentos depois na Clínica Tolima.

Luis Fernando Ramírez Fernández foi condenado a 25 anos de prisão intramural pelo crime de homicídio qualificado, assegurou a Direção Seccional de Procuradores de Tolima.

O segundo caso envolve Luis Alberto Daza e Estiven Ramírez Pulido, em eventos ocorridos em 29 de setembro, quando prenderam um menino de 12 anos, em um complexo residencial, também, em Ibagué.

De acordo com as autoridades, os réus foram pegos em flagrante, enquanto mantinham o menor em sua própria casa, a fim de roubar sua casa. Eles conseguiram entrar nas instalações por engano e aproveitando o fato de que ele estava sem a companhia de nenhum adulto. De acordo com o órgão judicial, uma das pessoas condenadas tentou sufocar o menor, enquanto a outra esculpiu dinheiro e/ou objetos de valor em toda a casa. Nesse evento, eles conseguiram roubar 6 milhões de pesos.

Luis Alberto Daza e Estiven Ramírez Pulido foram condenados a 13 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de: tentativa de homicídio qualificado e roubo qualificado agravado.

Esses eventos e outros registrados na capital de Tolima têm cidadãos com os maiores números de percepção de insegurança nos últimos anos. Mas, segundo o prefeito de Ibagué, Andrés Hurtado, a cidade está cada vez mais segura, se compararmos os números com os da administração anterior, liderada por Guillermo Alfonso Jaramillo. De acordo com a pesquisa Percepção Cidadã, Ibagué, Cómo Vamos, 67,5% dos entrevistados disseram que não sentem nenhuma segurança, 17,6% dizem que estão inseguros e 14,9% têm a tranquilidade de estar seguros.

Há um mês, o sindicato dos taxistas da cidade pediu à Polícia Metropolitana e ao Secretário de Mobilidade que “mão dura” com criminosos e ilegalidade. Um dos motoristas disse que, diariamente, entre 3 e 4 colegas são vítimas de roubo.

De fato, no ano passado, o Departamento Administrativo Nacional de Estatística, DANE, classificou Ibagué como a terceira cidade com a maior taxa de vitimização do país. Por exemplo, no índice de roubo de pessoas, medido em 13 cidades, a capital de Tolima ficou em quarto lugar, mostrando um ligeiro aumento em seus números, em relação aos anos anteriores.

Além disso, nesta estatística, a capital musical da Colômbia ficou como a segunda com a maior taxa de extorsão e tentativa.

Por outro lado, e sendo um ponto de grande preocupação para a cidade, é a estimativa feita pelo diretor da DANE, Juan Daniel Oviedo, onde garantiu que Ibagué será a cidade com a maior taxa de desemprego juvenil. Além disso, de acordo com o funcionário, essa capital é uma das 5 onde são frequentemente encontradas altas taxas de desempregados. Isso é impressionante porque precisamente essa situação também desencadeia os níveis de pobreza, que dispararam nos últimos anos.

