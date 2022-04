Ouvidoria alerta violações de direitos econômicos, sociais e ambientais em Magdalena

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

Nesta sexta-feira, 15 de abril, a Ouvidoria alertou a violação dos direitos sociais, econômicos e ambientais dos cidadãos no departamento de Magdalena.

Isso foi alertado pelo Provedor de Justiça, Carlos Camargo, durante uma reunião com representantes do setor produtivo na Câmara de Comércio de Santa Marta, na qual convidou a promover a recuperação econômica e o crescimento da região.

“Na ausência da continuação das políticas de estímulo ao Programa Formal de Apoio ao Emprego (PAEF) e face à expectativa de aumento dos preços do crédito no curto e médio prazo, taxas de crescimento mais elevadas podem ser limitadas. É imperativo continuar a manter o caminho de melhoria dos indicadores sociais em 2022 e 2023, para voltar aos níveis pré-pandémicos e poder garantir, especialmente, os direitos económicos e sociais de quem depende dessas cadeias produtivas”, disse o responsável.

De acordo com dados do Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), a recuperação econômica em Santa Marta ajudou a melhorar a situação de empregabilidade. No entanto, a vulnerabilidade tem sido evidenciada no tecido empresarial e em um grande número de microempresas informais com 95% do setor.

Nesse sentido, a entidade indicou que o Gabinete do Provedor de Justiça Delegado para Assuntos Econômicos, Sociais e Culturais fornecerá apoio para ajudar os setores produtivos da região a articular e fortalecer o setor econômico de sua influência.

“O Provedor de Justiça manifestou ainda a sua preocupação com a protecção do direito fundamental à água, que deve ser garantido tendo em conta o principal problema que o aqueduto de Santa Marta enfrenta, onde a elevada procura excede a capacidade de purificação e onde a deterioração é evidente nas bacias do Rios Gaira, Piedra e Manzanares”, disse a entidade.

Finalmente, o defensor expressou sua preocupação com a proteção do direito fundamental à água, a fim de resolver um dos principais problemas enfrentados por esta cidade no Caribe colombiano, enquanto grupos de trabalho estão sendo mantidos com autoridades ambientais e nacionais para avançar na busca por uma solução estrutural.

O ouvidor, Carlos Camargo, pediu em março passado que os esforços sejam redobrados diante da intensificação da estação chuvosa que a Colômbia teve, devido ao fenômeno da la niña relatado no último mês.

Até agora, em 2022, houve 386 emergências de inverno em 280 municípios em 21 departamentos. Destes, 210 foram movimentos de massa, 76 inundações e 31 aumentos repentinos. Aproximadamente 30.000 pessoas foram afetadas; 48 foram relatadas como mortas, 61 ficaram feridas e 3 estão desaparecidas, relata a UNGRD. Os departamentos mais afetados: Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Huila, Tolima, Chocó, Risaralda, Valle e Santander.

O funcionário que visitou o município de San Carlos, Antioquia, disse: “A emergência em San Carlos, como as que ocorreram nas últimas semanas em outras regiões do país, são um exemplo das emergências que podem surgir, de acordo com os avisos emitidos pelo Sistema Nacional de Gestão de Risco de Desastres, em que a possibilidade de um aumento na precipitação que pode atingir níveis históricos”. Além disso, ele acrescentou que neste município 250 famílias foram afetadas pelo crescente rio San Carlos.

