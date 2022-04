Francia Márquez levou os escândalos da Agro Income Safe e 'abudinar' na cara de Álvaro Uribe

Raramente a candidata à vice-presidência Francia Márquez responde a perguntas feitas a ela por seus detratores políticos. No entanto, uma crítica recente enviada a ele pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez teria sido a gota d'água que levou à resposta do O terceiro candidato mais votado em todas as consultas interpartidárias de 13 de março.

Tudo começou depois que o chefe natural do Centro Democrático garantiu que “Doña Francia”, como ele diz à fórmula vice-presidencial de Gustavo Petro, não é “burro” de se encontrar que Márquez é afiliado ao Porvenir, um dos fundos de pensão privados da Colômbia.

Recorde-se que o líder social também colocou uma posição dura contra as empresas privadas nas quais os cidadãos contribuem para suas pensões. O trino de Uribe causou um grande rebuliço no país e múltiplas reações, incluindo a da própria Francia Márquez.

O candidato à Vice-Presidência não só questionou o trino do ex-presidente, que agora está sendo investigado por dois crimes, mas também trouxe vários dos escândalos em que seus ex-funcionários estiveram envolvidos.

Por exemplo, Márquez o lembrou da questão da Renda Agro Segura, pela qual Andrés Felipe Arias (ex-ministro da Agricultura do governo de Uribe) enfrenta uma sentença de prisão. Ele chegou a usar o termo abudinear para se referir ao escândalo do Ministério das TIC em que mais de 70 bilhões de pesos foram arrecadados para fornecer internet às áreas rurais do país.

Recorde-se que o abudinear se refere ao sobrenome da ex-ministra das TIC, Karen Abudinen, que se diz ser a principal pessoa supostamente responsável pela perda dessa quantia milionária de dinheiro do governo. Para essa edição, Abudinen teve que abrir mão do portfólio em 2021.

Esses eventos não passaram despercebidos por Francia Márquez, que lembrou os escândalos mencionados em seu trino de resposta, sarcasticamente chamou o ex-chefe de Estado de “don Álvaro” e dissociou-se de qualquer ato de corrupção que pudesse deixá-la enlameada.

Candidata vicepresidencial Francia Márquez se enfrenta al expresidente Álvaro Uribe.

Até agora, Uribe não respondeu ao 'vício' de Gustavo Petro. No entanto, seu post de resposta já tem mais de 14 mil curtidas e centenas de comentários de petristas que celebraram a resposta de Márquez ao ex-senador do Centro Democrata.

Não é o primeiro que Álvaro Uribe levantou questões contra a fórmula vice-presidencial do Pacto Histórico. Recentemente, soube-se que o candidato à Vice-Presidência tem sido um dos beneficiários da Renda Solidária, que visa apoiar os cidadãos que estão em uma situação econômica difícil.

O ex-presidente respondeu a um trino de um meio de comunicação que compartilhou a notícia envolvendo o candidato e falou sobre ajuda financeira sem mencionar diretamente Francia Márquez. “Gostaria que a Renda Solidária se expandisse para 5 milhões de famílias pobres e aumentasse o valor”, escreveu Uribe em sua conta no Twitter.

O ex-senador destacou que a bolsa deve ter reciprocidades como “estudar, trabalhar, cuidar da família, assumir responsabilidades específicas com o meio ambiente”.

Alguns dias atrás, ele também diferiu de Márquez sobre suas defesas contra Colpensiones. Uribe disse ao líder afro que ter menos aposentados “não é corrupção”; na verdade, ele até explicou por que sua posição estaria errada, segundo ele.

“Dona França, em um sistema jovem como o de fundos, ter menos pensionistas NÃO É CORRUPÇÃO, o dinheiro está lá na conta individual de cada trabalhador, com rendimentos de inflação mais 8, para garantir a pensão quando cumprirem os requisitos”, disse Álvaro Uribe em seu perfil no Instagram.

