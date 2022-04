Os fãs do Daddy Yankee reagiram com memes às falhas na pré-venda de ingressos para os shows de Guadalajara e Monterrey

Daddy Yankee, um dos maiores expositores de reggaeton, gênero musical que se popularizou nos últimos anos e foi inspiração de muitos artistas, até europeus, anunciou sua aposentadoria e, com ela, qual será sua última turnê internacional que incluirá o México

O cantor porto-riquenho anunciou as datas dos últimos shows de sua carreira no México, eventos que estavam sujeitos a modificações e que atualmente incluem os estados de Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Cidade do México, Veracruz e Quintana Roo.

Na terça-feira, 12 de abril e quarta-feira, 13 de abril, começou a pré-venda de ingressos para seus shows em Monterrey (24 de novembro) e Guadalajara (26 de novembro), que, segundo os usuários, apresentou alguns erros e inconvenientes na compra de ingressos através do Funticket, a página responsável pela venda.

Los fans del “Big Boss” ansiaban verlo por última vez en los escenarios, por lo que los memes en Twitter también estuvieron dedicados a los buenos deseos para conseguir entradas (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Os seguidores do artista rapidamente expressaram através das redes sociais, seu aborrecimento e desespero para conseguir um lugar para ver o artista do Gasoline pela última vez nos palcos mexicanos, então, diante da saturação iminente do site, seus fãs tenderam seu nome na plataforma do Twitter com a hashtag #daddyyankee.

Os internautas relataram que o Funticket ativou um contador de quanto restava até a venda, que caiu apenas alguns minutos antes do término da contagem regressiva, causando memes na rede social ao perceberem que alguns usuários régios e tapatio “parecem palhaços” porque não conseguiam os aclamados ingressos.

No entanto, a contagem regressiva não foi o único problema. Os seguidores de Daddy Yankee também reclamaram que a plataforma começou a redirecioná-lo para outra página, além de pedir para não compartilhar informações privadas, o que assustou quem quisesse fazer o pagamento por cartão eletrônico.

Fanáticos denunciaron la caída de Funticket con memes a través de Twitter (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Raymond Ayala, mais conhecido como Daddy Yankee, é um artista de reggaeton originário de Porto Rico, cujo legado é extenso e um deles talvez o mais importante é ter sido o primeiro artista urbano a receber o prêmio Billboard Hall of Fame.

Ele foi a força motriz por trás de músicas como Rompe, Petrol, Ella me levantou, Dura e Despacito, além de ter vendido mais de 17 milhões de álbuns e colocado 84 músicas na parada Billboard Hot Latin Songs, com sete No. 1 e 36 no Top 10.

Ele também foi o primeiro artista de reggaeton a fazer uma apresentação ao vivo no palco da Billboard, isso sem dúvida abriu um grande passo para os artistas urbanos, já que ninguém jamais havia estado presente na cerimônia de premiação antes. Também chamado de Big Boss, foi homenageado no Hall da Fama da Billboard.

Ele também abriu o caminho para a música urbana na Billboard, ganhando 10 Guinness Records, 20 Billboard Music Award, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 7 Latin Grammy Awards e 3 American Music Awards.

Atualmente, ele é um dos maiores influenciadores da música urbana, considerada uma lenda viva.

Además, seguidores mostraron su emoción por ser uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, quien en marzo, ha anunciado su retiro de los escenarios (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

Em 20 de março de 2022, por meio de um vídeo publicado em sua conta no YouTube, o artista agradeceu aos fãs pelo apoio que recebeu em tantos anos de sua carreira e fez o anúncio do que já estava sendo especulado, sua aposentadoria definitiva dos palcos.

Ele indicou que este seria o fim de sua última turnê em mais de 10 países. Essa turnê foi chamada de “The Last Tour” e começará em agosto e terminará em dezembro de 2022. Existem exatamente 14 países que o porto-riquenho visitará, de acordo com seu próprio site.

