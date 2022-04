Ministros, congressistas e autoridades pedem justiça para a pequena Damaris e exigem prisão perpétua para o 'Monstro Chiclayo'

Antes do s sequestro e estupro de Damaris, a menina de 3 anos que ficou indignada em Chiclayo, várias autoridades mostraram sua indignação e exigiram justiça para o pequeno. Congressistas, ministros e até ex-funcionários públicos levantaram suas vozes em suas redes sociais. O pedido de punição de Juan Antonio Enriquez, o sujeito responsável por essa atrocidade, é unânime.

A primeira a se manifestar foi a Vice-Presidente da República e chefe do Ministério do Desenvolvimento e Inclusão Social, Dina Boluarte, que expressou sua indignação com este caso e exigiu que ele caísse todo o peso da lei contra o agressor.

“A insegurança e a violência nas ruas levaram outra vítima: uma menina foi sequestrada e estuprada sexualmente em Chiclayo. Exigimos que todo o peso da lei seja exercido contra o agressor, que já foi capturado. A criança e sua família exigem nosso apoio total”, disse Boluarte.

A Ministra das Mulheres e Populações Vulneráveis, Diana Miloslavic, foi outra das que levantou a voz em apoio a Damaris. Ele expressou sua condenação pelo crime cometido contra a vítima. “Minha sentença retumbante do crime contra a menina de 3 anos agredida sexualmente. Exijo de nossas autoridades e do sistema de justiça a punição mais severa contra o estuprador. Continuaremos prestando atendimento à vítima e sustentando sua família”, disse.

A deputada do Avanza País, Patricia Chirinos, expressou sua raiva, mencionando que este caso não pode ficar impune. “O doloroso desaparecimento e o estupro condenável da menina de 3 anos não podem ficar impunes. O agressor sangrento deve ser processado e julgado com prisão perpétua! É urgente que @MimpPeru, @FiscaliaPeru e @PoliciaPeru ajam diligentemente. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos”, disse.

Por sua vez, Flor Pablo, parlamentar do Partido Morado, sentiu-se indignada e expressou seu repúdio ao agressor desse menor. “#JUSTICIAPARADAMARIS Não há palavras que possam mostrar o repúdio, a condenação e a indignação contra o estuprador de uma menina de 3 anos em Chiclayo. O @FiscaliaPeru agiu rapidamente, mas devemos garantir que o judiciário dê uma sanção exemplar. Eles me informam que o Centro de Emergência Feminina está em contato com a família e os apoia. Peço à mídia e aos cidadãos que não compartilhem imagens ou vídeos do menor. Não podemos permitir sua exposição e revitimização. Vou acompanhar para garantir que a justiça seja feita”, disse.

Marcha de Chiclayanos exigindo justiça para Damaris

Enquanto isso, Kelly Portalatino, congressista do partido Peru-Libre, exige que o monstro de Chiclayo seja punido de forma exemplar. “Querido Deus! Que todo o peso da lei recaia sobre esse cara doente, que sequestrou e indignou o pequeno Damaris, de 3 anos, na cidade de Chilcayo. Ela agora está hospitalizada no Hospital Las Mercedes e foi internada na sala de cirurgia. #JUSTICIAPARADAMARIS”, disse.

Por sua vez, o legislador da Ação Popular, Ilich López, salienta que as diferenças no Congresso devem ser postas de lado para resolver os problemas reais.

“As discrepâncias políticas devem ser deixadas de lado e começar a resolver os problemas reais, como a tragédia #Damaris em #Chiclayo. Apelo aos meus colegas da @congresoperu para legislar a favor de uma maior proteção para os nossos filhos”, disse.

Além disso, a advogada e ex-ministra das mulheres, Rosario Sasieta, expressou sua profunda tristeza e indignação com este caso. “Você me pergunta por que minha alma está em mil pedaços? Por uma menina de 3 anos que ficou indignada em Chiclayo. Grato ao nosso NPP que em menos de 24 horas capturou os miseráveis. A garota hospitalizada. Exigimos velocidade e sanção máxima do infame agressor”, escreveu.

PRISÃO PERVERSA

O Segundo Tribunal Preparatório de Investigação de José Leonardo Ortiz ordenou nove meses de prisão preventiva para Juan Antonio Enríquez García, acusado dos crimes de estupro e sequestro em violação de uma menina de três anos.

A chefe do referido Tribunal, María Vasquez Vasquez, ordenou a medida em resposta a um pedido do Ministério Público que acusou Juan Antonio Enríquez dos crimes acima mencionados.

