Quem é Nacho Casano, o novo membro da “La Casa de los Famosos 2"

A estreia da segunda temporada de La Casa de los Famosos 2, um reality show da Telemundo que há alguns meses causou sensação com a primeira edição em que Alicia Machado foi a vencedora, está se aproximando. Nesta ocasião, o programa buscará repetir o sucesso alcançado com um novo elenco de celebridades que até agora consiste em Niurka Marcos, Ivonne Montero, Luis El Colt e Nacho Casano.

Durante a madrugada desta quarta-feira, 13 de abril, Ignacio Casano acessou sua conta do Instagram para compartilhar os parabéns com seus seguidores: “Estou confirmado e venho deixar tudo em La Casa de los Famosos 2 A casa será revolucionada com a minha chegada?” , escreveu sua equipe na descrição e adicionou um pequeno vídeo promocional para o programa.

A notícia de sua participação no reality show foi bem recebida por seus seguidores na plataforma, que encheram a caixa de comentários com elogios, mensagens de incentivo e bons votos para o projeto que começará na próxima terça-feira, 10 de maio.

“Em suma”, “Você é muito bonito”, “Uau, que assinatura”, “Nacho, você revoluciona a alma de quem te conhece! E entrega profissional!!! Um grande ser humano, sinto uma grande alegria em vê-lo todos os dias! Eu te amo”, “Tudo de bom está em você!!! Eu te admiro e te seguirei para sempre”, “Não tenho dúvidas de que você dará TUDO DE VOCÊ!! Você sabe como lutar pelo que quer! Eu admiro você por todas as suas conquistas!” , foram algumas reações.

Em entrevista a Hoy Día, Nacho Casano reafirmou que está disposto a entrar na realidade com a melhor atitude, mas não descarta que em algum momento terá desentendimentos com seus colegas devido a tudo o que envolve não apenas compartilhar uma casa, mas limitar o espaço pessoal.

“A ferramenta mais importante de um ator é essa... deixar de lado o que não te faz bem, o que te incomoda. Estou indo para a Casa das Celebridades para me divertir. Toda convivência traz conflitos, no primeiro dia você vai ter um tema de espaços, não é o seu espaço, é o do outro, você fica desconfortável, o outro é desconfortável, não tem o que você come, não tem o que você pega, não é a sua vez, 8 pessoas dormindo no mesmo quarto é selvagem”, ele declarado.

Ignacio Casano é ator e modelo de Buenos Aires, Argentina. Ele nasceu em 6 de julho de 1980 e atualmente tem 41 anos. Dentro de sua carreira artística, ele trabalhou como galã de novelas em produções mexicanas como A que você não me deixa, Mentindo para viver, Nueva Vida, Meu marido tem uma família, O que a vida roubou de mim e de Mis XV e sabe-se que ele atualmente mora no país.

No campo da modelagem, ela se apaixonou por mais de uma pessoa com sua figura contornada em diferentes campanhas publicitárias, mas não só isso, ela também mostra seu abdômen e braços em suas redes sociais. Atualmente, o ator tem mais de 250 mil seguidores no Instagram, plataforma onde costuma fazer upload de conteúdo sobre seu trabalho diário, desde suas rotinas de exercícios até suas rotinas de exercícios.

Ignacio se descreve como: “Irritado, estou mal-humorado, tenho isso, não me deixa orgulhoso, mas é assim que sou”, declarou em Hoy Día. Durante a mesma palestra, ele confessou que uma de suas fraquezas é o desrespeito, porque geralmente não as tolera.

“Eu acho que, como seres humanos, temos uma enorme bagagem de ferramentas para desrespeitar uns aos outros e simplesmente não queremos entender essa regra simples de 'não faça com o outro o que você não gosta de ser feito' [...] Tenho um pouco de medo das minhas poucas pulgas dessas falhas”, acrescentou.

