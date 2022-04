Qual é o procedimento cirúrgico pelo qual Juan Soler será submetido

Depois que o ator argentino Juan Soler gravou uma campanha para o dia 10 de maio para comemorar o Dia das Mães, ele confirmou na frente das câmeras que passará por um procedimento cirúrgico.

O galã da telenovela relatou aos repórteres do programa matinal Sale el Sol que fará uma cirurgia por causa de uma hérnia inguinal que contém em seu corpo, então comentou que se privou de várias ações que realiza em sua vida diária, como se exercitar, no entanto, sua atitude em relação à suposta operação está intacta: “Estou sem academia há mais de três meses e meio, mas com alto espírito”, disse.

Depois de explicar o procedimento que ele terá que passar no hospital, ele, brincando, convidou todos os meios de comunicação presentes na entrevista para visitá-lo no hospital, acrescentando que eles poderiam realizar uma reunião divertida.

“Eu só vou estar fora um dia, na segunda-feira eu termino de gravar, eu vou para o hospital e eles fazem a cirurgia, que é laparoscopia, que é muito rápido, eu vou dormir naquela noite no hospital, então quem quiser me visitar, eles estão todos convidados, vai ser chupar*, batatas fritas, música, jantar, dança, show, tudo”, brincou. Juan Soler.

El actor contiene una hernia en su cuerpo, por lo que será internado en un hospital para quitarla. (Foto: Instagram / @juansolervalls)

Ele também confirmou que só passaria duas noites na clínica onde será operado, para que ele possa entrar rapidamente nos fóruns em que trabalha, no entanto, existem vários cuidados que ele deve seguir à risca: “Não, se houver cuidado, eu não posso carregar, então você sabe, pato nas costas (...) nós não vamos ser capaz de fazer todas essas coisas naquela noite, mas todo o resto sim, vamos ficar calmos sem levantar peso”, acrescentou.

Ele também negou ter medo de cirurgias, porque confirmou que estava “zero” nervoso nessas situações, até ressaltou que ele mesmo aplica suas injeções ou outros processos de que seu corpo necessita.

“Não, eu sou zero preso com essas coisas, eu me injecto, eu me infilto, eu injecto minha família, minhas filhas, não, não me dá zeros, na verdade eles me viram ontem e o médico me disse 'Bem, você tem que programar aos poucos', e eu disse 'É urgente? ' e ele disse 'Não, não é urgente, mas você tem que atendê-lo'”.

Por conta disso, o ator de 56 anos mencionou que teria que adiar as férias da Páscoa, que passaria em uma fazenda, isso porque o médico o proibiu de qualquer atividade que ele planejasse naquele local, para que ele passasse o período de férias no CDMX.

El también presentador acotó que no podrá realizar sus vacaciones de semana santa. (Fotos: Instagram / @juansolervalls)

“Eu ia a um rancho para ir nadar para correr para levar o bom Borges para respirar ar fresco, mas o médico me proibiu, e ir a um rancho para sentar, assistir cavalos correndo, pessoas nadando, Borges se divertir, eu não estou disposto. Vou ficar e curtir a Cidade do México, que está com um clima tão bonito agora e talvez no fim de semana eu vá ao restaurante de um amigo”, disse Juan Soler.

Recentemente, o ator esteve envolvido em vários rumores sobre um suposto relacionamento com a jornalista Paola Rojas, desde 19 de março passado, o mencionado jornalista mexicano, postou em sua conta oficial do Instagram um vídeo que denotava um momento muito agradável abraçado com o famoso, junto com outros dois amigos, uma situação que retomou vários rumores antes do relacionamento de um casal.

“Já está muito perto do Soler né? Eles já deveriam andar”, “Que casal legal”, “Muito bonito!!!! Paola e Juan Soler casal muito legal”, “Ambos merecem uma chance de serem felizes! Espero que algo legal flua”, foram alguns comentários dos seguidores de Paola.

La periodista despertó los rumores sobre su supuesta relación con el actor Juan Soler. (ig: @paolarojas)

