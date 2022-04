Por que eles compararam Pony Ruiz a Luka Modric após a vitória do Real Madrid x Chelsea

Pony Ruiz até mostrou suas habilidades nos campos de futebol mexicanos, e é por isso que o compararam a Luka Modric.

O Real Madrid mais uma vez resgatou uma vitória agonizante que prolongou seu tempo na campanha da Liga dos Campeões de 2021-22. Embora parecesse que o Chelsea venceria o feito em Santiago Bernabeu, Luka Modric foi um jogador decisivo para sua equipe alcançar o objetivo que aproximou sua equipe do retorno. Embora não tenha marcado um gol, ele foi comparado a Rodrigo El Pony Ruiz devido à assistência que prestou a Rodrygo aos 80 minutos.

A jogada com a qual os merengues estenderam a partida até a prorrogação ocorreu a dez minutos do final. Na ala esquerda, Vinicius Jr. serviu Luka Modric, que estava mais perto do meio-campo. Em vez de procurar uma peça individual, o croata observou a trajetória que Rodrygo tomou em direção à grande área.

O contexto parecia complicado. No entanto, Modric foi encorajado a enviar um passe aéreo com os três dedos na direção da posição exata do atacante brasileiro. Sem se acomodar ou receber a bola, Rodrygo atirou à primeira intenção contra o gol guardado por Edouard Mendy e marcou o único gol que o povo de Madri exigiu para forçar a prorrogação.

O desempenho brilhante de Modric foi um motivo para os fãs de futebol mexicanos se lembrarem nas redes sociais quando Pony Ruiz fez uma jogada semelhante. Aconteceu durante uma visita que o Santos Laguna Club fez às Águilas del América no Estadio Azteca, na temporada 2004-2005.

Com a defesa dos EUA bem plantada em sua linha, o atacante Junior César fez uma jogada, semelhante à de Rodrygo, em direção à área americanista. O movimento foi observado por Pony Ruiz, que enviou um passe de três dedos que também correspondia à posição exata de seu companheiro de equipe. O número 10 terminou com uma cabeça sólida e venceu o goleiro Sebastian Saja.

“Orgulhoso de ter visto Pony Ruiz jogar”, “Quando ele era criança Modric ganhou um BimboCard de Pony Ruiz. Ele imediatamente se tornou sua referência”, “Modric estava assistindo a vídeos do Pony Ruiz ao centro”, “O pônei Ruiz desde tempos imemoriais”, “Eu sabia que Modric tinha visto isso em outro lugar... Eu apresento Rodrigo El Pony Ruiz” e “Aquele que não viu Pony Ruiz passar para nenhuma oração Modric”, foram alguns dos comentários sobre isso no Twitter.

Desde o início, o Chelsea pressionou os merengues no meio-campo. Graças ao cerco constante, aos 15 minutos Mason Mount conseguiu lutar atrás e receber um passe na grande área para colocar sua equipe a um gol do empate no placar geral. O placar não mudou novamente para o restante do primeiro tempo e o Chelsea conquistou a vitória no intervalo.

No segundo tempo, aos 51 minutos, um pontapé de canto permitiu a Antonio Rudigier empatar as ações no total e dar aos ingleses um ar de esperança. Após 24 minutos, Timo Werner parecia ter ditado a eliminação da equipe de Madri, mas cinco minutos depois apareceu o gênio entre Rodrygo e Luka Modric.

Karim Benzema apareceu em tempo de compensação e marcou o segundo gol para o Real Madrid. O cronômetro esgotou com a capacidade do Santiago Bernabeu celebrando a ressurreição e a passagem para a semifinal do torneio de clubes mais importante do mundo.

CONTINUE LENDO: