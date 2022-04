Falcao revelou o que gostaria de fazer após sua aposentadoria: “Eu gostaria de ter terminado”

El delantero colombiano del Rayo Vallecano, Radamel Falcao, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Lizón

Radamel Falcao Garcia não está passando por seu melhor momento em Rayo Vallecano. O colombiano não conseguiu continuar nas últimas semanas devido a uma lesão que o manteve afastado dos tribunais desde 26 de fevereiro, quando enfrentou o Real Madrid. Essas complicações físicas o impediram de estar presente nos últimos jogos da Seleção da Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022.

O Tigre colombiano começou sua primeira temporada em Vallecas de uma maneira ótima, ele se destacou rapidamente e começou a marcar gols, Falcão começou a fazer a diferença, não só na equipe, mas na cidade. Os torcedores ficaram felizes com a adição do atacante colombiano e rapidamente se tornaram os protagonistas da LaLiga, alcançando as primeiras posições da classificação e lutando por um lugar nos torneios europeus. No entanto, o nível em 2022 não pôde ser mantido.

Parece que com o ano novo algo mudou em Rayo Vallecano quando eles começaram a desistir de pontos, lesões bateram na porta novamente do atacante colombiano que teve que se afastar das quadras. A equipe do Vallecas não conseguiu vencer um único jogo na LaLiga até agora este ano, e é por isso que agora está na 13ª caixa da classificação com 34 pontos.

Em entrevista ao portal 'Vallecasweb', Falcão falou sobre seu início antes de vir para o futebol, lembrando mesmo como era ter estudado jornalismo, isso antes de fazer sua estreia profissional no River Plate. El Tigre ainda tem afinidade com essa profissão, algo que vê com bons olhos e que não descarta fazer depois de se aposentar.

“Meus pais sempre insistiram que eu continuasse estudando e que continuasse me preparando para a vida. Comecei a estudar jornalismo porque pensei que poderia, de alguma forma, adaptar ou trazer o jornalismo para a parte esportiva. Logo depois comecei a estar no primeiro time do River e tudo começou a ficar difícil e tive que desistir, mas acho que foi uma boa experiência”, disse Radamel Falcao García em entrevista ao Vallecasweb.

E acrescentou: “Não, eu nunca pensei em outro. Nunca senti uma paixão tão extrema, como a que sinto pelo futebol, por outra profissão. Eu escolhi o jornalismo porque acho que poderia adaptá-lo ao futebol (...) Obviamente, tive mais facilidade com o jornalismo esportivo porque sou um esportista além de apenas jogar futebol, mas gosto de esportes em geral. Acho que o jornalismo poderia tê-lo adaptado à minha carreira esportiva e pode ser uma área em que acho que posso continuar.”

Em relação ao momento atual que Rayo Vallecano está passando, ele disse que os próximos jogos serão decisivos e serão disputados como finais. Os rivais que a equipe Vallecas enfrentará antes do final da temporada são: Alaves, RCD Espanyol, Barcelona, Real Sociedad, Getafe, Villarreal, Mallorca e Levante.

“São partidas que temos que viver como finais; são decisivas e temos que procurar os pontos necessários. Temos que lutar e ter confiança em nós, porque é a única coisa que nos levará a ter as vitórias”, disse Radamel Falcao García.

