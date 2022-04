Conheça Joaquín Torres, o peruano que conquistou a medalha de prata no Pan-americano

Nos últimos anos, os esportes individuais e de contato também trouxeram grande alegria aos peruanos conquistando medalhas, o que nos deixa orgulhosos ao subir ao pódio, com a gloriosa bandeira branco-vermelha, Joaquín Torres, lutador de jiu-jitsu, não foi exceção, já que conquistou a medalha de prata no Pan-Americano Brasileiro Campeonato Jiujitsu.

Por quatro anos ele deixou seu conforto em Lima e fez as malas para se estabelecer em Miami, Estados Unidos e procurar fazer seu nome no jiu-jitsu. Por esse motivo, Infobae ligou para ele para nos contar sua história de sucesso.

Parabéns, descobrimos o que você ganhou a medalha de prata em um Jiujitsu Pan-americano, quão forte foi a competição?

Eu estava no Pan American da IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro) em Orlando, Flórida. Eu tive 4 lutas difíceis, nas quais ganhei 3, e perdi a final contra um rival brasileiro.

Há quanto tempo você pratica essa arte marcial?

Eu pratico jiu-jitsu brasileiro há quase 11 anos. Eu me mudei para Miami há 4 anos para treinar e competir no mais alto nível. Aqui consegui resultados muito bons em muitas competições e fui graduado para a faixa preta pelo meu professor Roberto Cyborg Abreu em 2019.

Por que você decidiu praticar esse esporte?

Comecei com o Jiu-Jitsu em 2010, depois de competir no MMA por alguns anos. Eu também fiz boxe, e devo dizer que o Jiu-Jitsu é a arte marcial mais completa e eficaz de todas. Além de ensinar autodefesa, ajuda muito na concentração, foco e disciplina.

Quais as próximas competições que você vai enfrentar?

Em 15 de maio, estarei lutando em Chicago. Normalmente, tento competir uma vez por mês para não perder o ritmo. Então ele deve estar lutando mais 2 ou 3 torneios antes da Copa do Mundo que será realizada em setembro em Las Vegas, Nevada.

Quais foram as conquistas mais importantes neste esporte?

A conquista mais importante foi, sem dúvida, o American National of 2020. Foi um torneio difícil e difícil. Ganhei a Medalha de Ouro na categoria Super-Pesado (até 100,5 kg), considerando que peso 90 kg, mas gosto e me sinto mais confortável lutando com pessoas maiores do que eu. Então, o pan-americano há alguns dias também foi uma conquista muito valiosa.

Então, você sempre gosta de praticar esportes de contato?

Sim, como eu disse, comecei muito jovem. Aos 16 anos com o MMA, e depois de competir, mudei para o Jiu-Jitsu. Sempre fui uma pessoa competitiva e também disciplinada. O Jiu-Jitsu me deu mais disciplina e valores, o que é algo importante em cada pessoa. É por isso que se diz que o Jiu-Jitsu é o único esporte que tem família.

Quem você admira?

Ele admirava muitos atletas, mas a pessoa que mais me deu exemplo e ajuda foi meu professor Roberto Cyborg Abreu. Pelo fato de ele continuar lutando aos 41 anos no mais alto nível. Ele ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano há alguns dias na categoria ultra-pesada. Desde que me mudei para Miami, o Jiu-Jitsu me deu muitas oportunidades e abriu as portas de muitas pessoas para mim. Eu pretendo continuar a deixar um exemplo de perseverança e perseverança para alcançar os objetivos que se estabelece. Tenho dois irmãos mais novos e eles estão seguindo meu caminho.

Existe uma diferença no nível de Jiujitsu entre os Estados Unidos e o Perú?

Eu sempre digo que as potências latino-americanas, além do óbvio Brasil, são Perú, Equador e Argentina. Temos sangue de guerreiro e difícil de derrotar. Não só neste esporte.

Em Miami, e nos EUA em geral, existem os melhores, o simples fato de eu estar treinando no FightSports me deu um toque e um nível incríveis, que eu dificilmente poderia ter alcançado no Perú. No tatami, temos um mínimo de 20 faixas pretas por treinamento.

Por que você decidiu emigrar para Miami?

Eu tinha o plano desde que terminei a faculdade. Estudei Marketing na UPC e, quando me formei, vendi meu carro e, com algumas economias, mudei-me para Miami. Como mencionei antes, as oportunidades, o nível de treinamento e as competências são os melhores aqui nos EUA. Graças a Deus consegui obter um visto de atleta e depois a residência (greencard).

Alguma mensagem para os jovens que desejam praticar jiujitsu?

Quando eu tinha 5 anos, tive um acidente de carro e tive uma fratura no fêmur. Eu corria o risco de ficar manco e paraplégico. Graças a Deus eles colocaram um prego na minha perna e o osso então soldou duas operações. Eu não tenho nenhum problema agora. Como eu sempre digo, só aqueles que não correm riscos perderam. Se eu não tivesse decidido morar em Miami, talvez eu não estivesse no caminho certo para realizar meus sonhos. É por isso que eu sempre digo que você tem que desistir do medo, desculpas, desculpas, desculpas e procurar o que te faz feliz.

