Congresso aprovou a formação de uma comissão de inquérito sobre mortes durante as manifestações de abril

Uma nova comissão no Congresso da República. Na noite de terça-feira, 12 de abril, a sessão plenária do Parlamento aprovou a formação de uma comissão multipartidária de inquérito que procurará determinar as possíveis responsabilidades políticas, criminais e administrativas para as mortes ocorridas durante as manifestações que começaram em 28 de março.

O Banco de Renovação Popular foi quem apresentou a moção para a agenda 2348, que ganhou 65 votos a favor, 38 contra e zero abstenções.

Esse comitê será composto por pelo menos cinco membros e terá um prazo de 90 dias úteis para preparar e apresentar seu relatório final.

MONTOYA DEFENDE COMISSÃO

O deputado Jorge Montoya (Renovação Popular) apoiou a moção e destacou que os protestos dos cidadãos começaram com a greve dos transportadores de carga — à qual se juntaram agricultores e transportadores. Ele garantiu que não foi apenas por causa do aumento de combustíveis e fertilizantes, mas também por causa da indiferença do atual governo em resolver as demandas populares.

Além disso, ele argumentou que era necessário estabelecer esse grupo de trabalho multipartidário e ter poderes de investigação. Ele também defendeu que deve ser de 90 dias corridos e não 60, como solicitado por alguns parlamentares, porque é uma investigação que inclui várias regiões do país, onde eles viajarão para coletar depoimentos.

DEBATE

Por sua vez, a deputada não agrupada Susel Paredes Piqué e seu colega Edwin Martínez (Ação Popular) concordaram que esta investigação fosse realizada por um grupo de trabalho da Comissão de Auditoria.

Enquanto isso, a parlamentar Ruth Luque (Juntos pelo Perú), disse que o Ministro do Interior deveria comparecer perante a sessão plenária para dar explicações sobre as mortes desses compatriotas.

Por sua vez, a legisladora no poder, Katy Ugarte (Perú Livre), propôs que a investigação chegasse àqueles que promoveram protestos, paralisações e bloqueios de estradas em diferentes círculos eleitorais do país.

MORTE EM PROTESTOS

Deve-se notar que na noite de sábado, 2 de abril, o ministro do Interior, Alfonso Chávarry, confirmou a morte de quatro cidadãos, mas disse que estes não ocorreram como resultado de confrontos com o PNP. “Há quatro mortos, um que morreu porque não pôde ser ajudado, estava indo para o hospital; uma criança que cai na ponte, e dois em acidentes de trânsito, são atingidos pelos mesmos veículos que estavam em greve, não houve mais nada, são quatro”, disse.

Mais duas fatalidades foram registradas nos dias 5 e 6 de abril. No primeiro caso, em Huánuco, um menino de 18 anos identificado como Alexander Trujillo Nolasco perdeu a vida após supostamente ter sido atingido na cabeça por uma concha de gás lacrimogêneo. No dia seguinte, em Ica, Yhony Quinto Contreras, um garoto de 24 anos, morreu após ser atingido por um projétil na cabeça.

PRESIDENTE CASTILLO EXPRESSA CONDOL

Em 7 de abril, o presidente Pedro Castillo expressou suas condolências às famílias dos que morreram durante as manifestações registradas nos últimos dias.

Falando no Quarto Conselho de Ministros Descentralizado, em Huancayo, na região de Junín, o presidente disse que “vamos lançar as bases de que no Perú a liberdade de manifestação e protesto deve ser um direito” e que os líderes nunca devem ser perseguidos.

“Assim como há colegas que se manifestam hoje, como a CGTP, professores, líderes têm as ruas e praças abertas para se manifestarem porque isso é democracia”, disse.

