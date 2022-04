Daniel Quintero será investigado por suposto envolvimento na política

Foto de archivo del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. EFE/ Luis Eduardo Noriega A

Para diferentes posições políticas através de sua conta no Twitter, bem como para certas respostas que indicariam um favor ao atual candidato ao Pacto Histórico, Gustavo Petro, o vereador do partido Centro Democrático, Simon Molina, apresentou uma queixa ao Procurador-Geral Gabinete contra Daniel Quintero, atual prefeito de Medellín.

O conselheiro entregou um documento ao Ministério Público que consiste em capturas de tela das redes de Quintero, bem como compilações de suas palavras para diferentes meios de comunicação.

Um dos principais anexos ao processo de Molina é uma fotografia do prefeito exibindo um dos cartões das últimas eleições legislativas de 13 de março em que, aparentemente, o presidente teria “cantado” seu voto nas coalizões esquerdistas que foram às urnas.

A denúncia do vereador não é a primeira sobre a posição de Quintero; anteriormente, surgiram denúncias que buscavam chamar a atenção da Procuradoria-Geral da República no que diz respeito às várias manifestações do prefeito em favor de diferentes movimentos esquerdistas.

Questionado sobre os motivos que motivaram o pedido ao Ministério Público, Molina disse ao El Nuevo Siglo:

“Parece-me que ele está agindo de forma imprópria e participando da política claramente a favor da campanha de Gustavo Petro. Além disso, há muitas reclamações de empreiteiros, de funcionários que estão sendo disponibilizados desde a campanha da Quintero e com recursos públicos”.

No documento apresentado ao órgão de pesquisa, o vereador Molina investigou as razões pelas quais exige que o primeiro presidente de Medellín seja investigado:

“Há um regime de deficiência que o prefeito não respeita, e não só isso, ele zomba aos olhos dos órgãos de fiscalização sem qualquer pronunciamento dos órgãos competentes. Peço para investigar o prefeito Quintero Calle por sua intervenção na política, violando toda a legislação que regula o comportamento dos funcionários públicos e prefeitos em particular”, diz um dos arquivos do documento mantido pela Procuradoria.

Outro dos trinados usados pelo vereador para denunciar Quintero Calle, foi redigido em junho de 2021, no auge da campanha de recall contra seu mandato. Para Molina, a publicação do prefeito é, de fato, uma desobediência à regra de não intervir na política por funcionários públicos:

O prefeito de Medellín, Daniel Quintero, que foi recentemente questionado no La FM da RCN Radio sobre sua filiação política, respondendo “Como Juan Gabriel disse uma vez, o que é óbvio não é perguntado”, mencionou a relação de alguns funcionários com o setor político, porque semanas atrás dois de seus secretários renunciou ao cargo para se juntar à campanha de Gustavo Petro em Antioquia e também com as inclinações políticas de sua esposa.

“Alguns meios de comunicação mostraram que Diana e Verónica estão fazendo turnês por Antioquia e tentam dizer que isso é eventualmente participação política e não, as primeiras-damas ou gerentes sociais não são servidores públicos, e se Diana fosse dada para votar em Uribe ou em quem ela quiser, ela não poderia dizer não”, disse o prefeito de Medellín.

No momento, o presidente não comentou a denúncia do vereador Samuel Molina perante o Gabinete do Procurador-Geral da Nação.





