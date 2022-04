Condições da Juventus para renovar o contrato de Juan Guillermo Cuadrado

Soccer Football - Serie A - Juventus v Spezia - Allianz Stadium, Turin, Italy - March 6, 2022 Juventus' Juan Cuadrado looks dejected after missing a chance to score REUTERS/Massimo Pinca

Ao longo dos anos, Juan Guillermo Cuadrado se tornou uma das figuras da Juventus no futebol italiano. O jogador de futebol colombiano completou 262 partidas com o 'Vecchia Signora' no último fim de semana, recomeçando na vitória fora contra o Cagliari pela 32ª edição da Série A.

O jogador de Necoclí, Antioquia, é um dos favoritos do treinador, Massimiliano Allegri, e isso é evidenciado pelas estatísticas. Até agora nesta temporada, Cuadrado jogou 40 partidas, 30 delas na liga italiana, sete na Liga dos Campeões da UEFA e três na copa local. Além disso, ele acumula cinco gols e cinco assistências.

No entanto, uma das questões que ainda não foram resolvidas é a renovação de seu contrato, que termina em 30 de junho de 2022. O jogador colombiano e a Juventus tentaram chegar a um acordo desde outubro passado, mas ainda existem algumas diferenças que impediram o fechamento da negociação.

Segundo o jornalista colombiano Felipe Sierra, ambas as partes já têm um “acordo verbal” há vários meses, mas Cuadrado não aceitou as condições que a Juventus lhe oferece hoje: mais dois anos de contrato (com a opção de estendê-lo para três) e um salário redução. No entanto, as pretensões do jogador 'Cafetero' seriam conseguir manter o mesmo salário de hoje nas próximas duas temporadas.

La Gazzetta dello Sport publicou recentemente que o clube italiano está ciente de que Cuadrado terá 34 anos, portanto, sua política visa uma redução salarial em troca de oferecer mais tempo vinculado à instituição. Segundo a mídia, o defensor do 'Tricolor' recebe cerca de cinco milhões de euros por temporada, e o objetivo é que ele concorde em reduzi-lo pela metade:

“O contrato prestes a expirar prevê uma opção de renovação pelo mesmo valor para uma única temporada, porque o objetivo da gestão é reduzir o salário. A solução mais provável é uma proposta descendente de dois anos com uma opção para o terceiro em 2,5 milhões. Uma oferta que o colombiano poderia aceitar, mas que ainda não foi apresentada”, publicou o jornal italiano.

Apesar do fato de que as notícias de sua renovação se espalharam mais do que o esperado, Cuadrado parece ter a intenção de permanecer na Juventus. Isso foi evidenciado em declarações entregues pelo próprio jogador em 11 de março ao DAZN. “Estou muito calmo, o clube e meu ambiente estão falando sobre isso. Não muda para mim fazer isso agora ou daqui a pouco. Sinto-me muito bem aqui em Turim e a 'Juve' é a minha família”, disse.

Fútbol - Serie A - Juventus Vs. Inter Milan. 3 de abril de 2022. Ivan Perisic, del Inter de Milán, en acción con Juan Cuadrado, de Juventus. Foto: REUTERS/Massimo Pinca REUTERS

