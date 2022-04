Carlos Ignacio justificou o vídeo em que Silvia Pinal está desorientada em entrevista

Fotografía de archivo fechada el 30 de abril de 2015, de la actriz mexicana Silvia Pinal durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Durante a primeira semana de abril, circulou nas redes sociais um vídeo que se posicionou na tendência das redes sociais, depois que a primeira atriz, Silvia Pinal, reapareceu nas câmeras de televisão para anunciar seu retorno aos palcos.

No entanto, o vídeo que rapidamente transcendeu em todos os sites tornou-se uma tendência devido às críticas recebidas pelo material audiovisual transmitido pelo programa noturno da Imagen Televisión, De Primera Mano.

O colega da atriz mexicana, Carlos Ignacio, com quem participará da peça Caperucita: O que há com sua avó! , quebrou o silêncio após milhares de críticas recebidas nas redes sociais.

“Silvia queria fechar seu ciclo de teatro, era a única coisa que ela precisava fazer, teatro infantil e por isso foi incentivada a fazer a peça e por isso a escrevemos especialmente para ela”, disse ela no canal do YouTube, Delarosatv.

Silvia Pinal habló de su regreso al teatro Foto: YouTube/@DePrimeraMano

“Naquele dia, especialmente Silvia não tinha dormido, ela passou a noite tossindo, então nós dissemos a ela, cancelamos tudo, 'de jeito nenhum, se a conferência já está lá, eu vou' e ela apareceu para a conferência”, lembrou.

Mais tarde, a comediante mexicana de 72 anos apontou que Silvia Pinal estava distraída, pois tinha um microfone, e que estava totalmente focada no libreto, como apontou no vídeo do DPM .

“Na conferência foi muito bom e então os excessos de tosse começaram, mas fomos até o escritório para ler o libreto e esse foi o link ao vivo. Silvia trouxe seu prompter, ela se concentra em uma coisa”, disse o intérprete que participou de A Family of Ten.

Eduardo España se pronunció en contra del video de De Primera Mano por exponer la salud de Silvia Pinal Foto: Twitter/@laloespana

Sobre os rumores de que Silvia Pinal está perdendo a memória, Carlos Ignacio confessou que é difícil para ela trabalhar, mas é algo normal para sua idade: “Depende da idade e das faculdades que você está perdendo, ela não está perdendo a memória, o que acontece é que ela passa por momentos difíceis”.

Por fim, o intérprete, que dará vida ao Lobo Feroz na produção teatral, reiterou que a primeira atriz mexicana de 90 anos estava de forma estável durante a entrevista em questões de saúde e que em breve poderão vê-la plenamente durante a produção que também é dirigida por ele.

“Silvia Pinal está indo muito bem e é assim que você vai vê-lo na peça. Não ouvi a interlocutora e estava focado em ler o roteiro dela. É preciso mil interpretações, mas é muito bom, vai ser melhor”, acrescentou para o canal do YouTube.

A reação do ator mexicano deveu-se às acusações que foram divulgadas nas redes sociais, além dos pontos que alguns artistas fizeram, como foi o caso do renomado intérprete Eduardo España, que usou sua conta no Twitter e notou seu desagrado em mostrar a primeira atriz dessa forma.

Silvia Pinal fue dada de alta del hospital privado de la Ciudad de México Foto: Instagram/@takebtake

“Muito mau gosto para expor uma senhora como Silvia Pinal e fazer-lhe perguntas assustadoras. Parece-me falta de respeito, visão jornalística e bom senso. Com todo o respeito”, disse um dos protagonistas da série Televisa, Vecinos.

Foi no final de dezembro que Silvia Pinal recebeu alta do hospital privado na Cidade do México, após ser internada por teste positivo para COVID-19, isso foi relatado pela filha do histrionista, Sylvia Pasquel.

