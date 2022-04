A revogação da consulta de mandato, o triunfo do povo do México

O presidente Andrés Manuel López Obrador foi arranhado. Mais de 90% das pessoas que participaram da consulta de Revogação de Mandato mostraram seu apoio neste domingo, 10 de abril.

Embora o Instituto Nacional Eleitoral (INE) tenha instalado apenas um terço das sondagens em relação a 2018, Andres Manuel López Obrador obteve mais de 15 milhões de votos, ou seja, metade desse tempo.

E esses mais de 15 milhões de votos teriam sido procurados por Ricardo Anaya na última eleição presidencial, quando ele tirou quase 12 milhões; ou José Antonio Meade, que ganhou 9 milhões.

(Foto: Morena)

Em junho de 2021, mais uma vez, eles não estavam nem perto de atingir esse número. O Partido da Ação Nacional (PAN) recebeu 8,9 milhões de votos e o Partido Revolucionário Institucional (PRI) 8,7 milhões.

Se alguns disseram que isso seria um teste para medir a força de nosso presidente e do movimento, podemos dizer a eles que ambos estão mais fortes do que nunca. Foi demonstrado que Andrés Manuel López Obrador não está sozinho.

Esse governo busca afirmar a democracia, além de expandi-la e aprofundá-la para que seja representativa, participativa e popular.

A Quarta Transformação busca dar todo o poder ao povo e com a Revogação do Mandato, se no futuro algum presidente trair o mandato popular, ele vai para casa. Essa é a importância desse exercício sem precedentes. A democracia participativa já é uma realidade em nosso país e, a partir de agora, todos os presidentes terão que governar obedecendo ao povo.

(Foto: Morena)

Ainda estamos fazendo história. O povo do México continua em insurgência pacífica e democrática, em mobilização e organização permanentes, incansavelmente até consolidar a transformação.

A democracia não pertence a nenhum conselheiro eleitoral. A democracia pertence às pessoas. Portanto, o próximo passo é uma Reforma Eleitoral e a revogação dos chefes do Instituto Eleitoral, que querem nos negar o direito a uma democracia popular.

Este 10 de abril foi um marco para nossa democracia e para a história do México. E isso foi possível graças ao apoio e carinho do povo em relação ao nosso presidente Andrés Manuel López Obrador, como foi demonstrado, mais uma vez, nas urnas.

Parabéns ao povo do México por este triunfo histórico!





* Mario Delgado é o presidente nacional do partido Movimiento Regeneración Nacional









