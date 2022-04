A ONU confirmou quase 1.800 civis mortos e mais de 2.400 feridos na Ucrânia desde o início da invasão russa

Medical workers assist evacuated and wounded people that arrived by special train from Bakhmut and Slovyansk for treatment, amid Russia's invasion of Ukraine, in Lviv, Ukraine April 10, 2022. REUTERS/Roman Baluk





Quase 1.800 civis ucranianos foram mortos e mais de 2.400 feridos como resultado da invasão russa da Ucrânia, de acordo com a última atualização do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, divulgada este domingo.

“A partir das 4 da manhã de 24 de fevereiro, quando o ataque armado da Federação Russa começou na Ucrânia, até as 00h do dia 9 de abril, o Alto Comissariado registrou 3.893 vítimas civis na Ucrânia: 1.793 mortos e 2.439 feridos”, segundo o relatório.

Os falecidos foram identificados como 458 homens, 294 mulheres, 46 meninos e 27 meninas, bem como 69 crianças e 899 adultos pendentes de identificação. Os feridos foram identificados como 279 homens, 213 mulheres, 47 meninas e 46 meninos, bem como 136 crianças e 1.718 adultos pendentes de identificação.

Por áreas de controle, as Nações Unidas estimam 1.722 mortos e 2.164 feridos em território ainda controlado pelo governo ucraniano, contando 571 mortos e 963 feridos em áreas sob seu controle das disputadas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país. Na área sob o controle das milícias dessas repúblicas autoproclamadas, a ONU registrou 346 vítimas (71 mortos e 275 feridos).

A Organização das Nações Unidas destaca que a maioria das baixas civis foi causada pelo uso de armas explosivas com uma “ampla área de impacto”, através de artilharia pesada, uso de plataformas de foguetes, bem como ataques aéreos.

Tumbas de civiles muertos junto a edificios de apartamentos en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

A agência internacional indica ainda que os números reais “são consideravelmente mais altos, especialmente em território controlado pelo governo e especialmente nos últimos dias”, porque há uma falta de informação sobre alguns lugares onde ocorreram intensas hostilidades e muitos detalhes de vítimas “ainda são corroboração pendente”.

As Nações Unidas também “tomam nota” do relatório do Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia, segundo o qual a partir de 0800 (hora local) em 9 de abril, 177 crianças foram mortas e 336 feridas.

Por sua vez, de acordo com a Agência das Nações Unidas para Refugiados, mais de 4,5 milhões de refugiados ucranianos fugiram de seu país desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro.

O ACNUR informou que neste domingo havia 4.503.954 refugiados ucranianos. Isso é 62.291 a mais que no dia anterior. A Europa não tinha visto uma avalanche de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.

Noventa por cento dos que fugiram da Ucrânia são mulheres e crianças, uma vez que as autoridades ucranianas não permitem que homens em idade militar saiam.

De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) da ONU, cerca de 210.000 não-ucranianos também fugiram do país, às vezes achando difícil retornar aos seus países de origem.

Outros 7,1 milhões de pessoas foram deslocadas dentro do país, de acordo com dados divulgados pela OIM em 5 de abril.

Isso significa que mais de um quarto da população foi forçada a fugir de suas casas, buscando refúgio no exterior ou em outro lugar na Ucrânia.

Antes do conflito, a Ucrânia abrigava mais de 37 milhões de pessoas em território controlado por Kiev, que não inclui a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, ou áreas do leste sob o controle de separatistas pró-russos.

A Polônia está hospedando, de longe, o maior número de refugiados da Ucrânia.

Más de cuatro millones de ucranianos dejaron el país en medio de los ataques rusos (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Desde o início da guerra, 2.593.902 cruzaram para a Polônia até sábado, de acordo com o ACNUR. Por sua vez, a polícia de fronteira polonesa disse no domingo que registrou 2.630.000 chegadas.

Muitos refugiados estão indo para outros países europeus.

Dos que permanecem na Polônia, 700.000 já receberam um número de identificação nacional, disse o ACNUR.

O número é amplamente utilizado nas relações com instituições públicas polonesas e serviços de saúde, para obter um número de telefone e acessar determinados serviços bancários.

A polícia de fronteira polonesa estima que mais de 500.000 pessoas retornaram à Ucrânia desde o início do conflito.

A Polônia tinha cerca de 1,5 milhão de trabalhadores imigrantes ucranianos antes da guerra.

Com informações da Europa Press e da AFP

