Universitario x Ayacucho FC: eles se enfrentam no Cumana City pela Liga 1

Universitario vs Ayacucho FC: A equipe de creme enfrenta os 'Zorros' neste domingo, 10 de abril no estádio Ciudad de Cumana para a 9ª data do Torneio Apertura de Liga 1. Aqui estão todos os detalhes.

Universitario chega no jogo com Ayacucho FC depois de um triunfo contra o ADT (2-1) e com esse resultado cortou uma série de três jogos sem vencer no Torneio Apertura: derrota contra o Deportivo Municipal fora (2-1) e o Deportivo Binacional em Juliaca (1-0); e um empate contra o Cienciano em Monumental. Os cremes rastrearam sua partida recente, mas as sensações no jogo ainda não agradam ao fã 'merengue'.

O Universitario terá que enfrentar a altura da província de Huamanga (2772 metros acima do nível do mar) contra uma equipe como o Ayacucho FC, que tem a reboque o desgaste de sua recente partida pela Copa Sul-Americana.

Ayacucho FC enfrentará o Universitario após a derrota para o São Paulo (3-2) pelo sul-americano na quinta-feira, 7 de abril e com a sensação de que ele poderia ter mais sorte no final da partida. Além disso, a implantação física que causou desgaste significativo naqueles liderados por Alejandro Apud.

O Ayacucho FC ganhou terreno na classificação do Torneio Apertura depois de recuperar de duas derrotas consecutivas para Cienciano (1-3) e Deportivo Binacional (2-3) com dois resultados positivos: o empate com o ADT como visitante e a última vitória contra o UTC na cidade de Cumana.

Os 'Zorros' marcaram 10 pontos em oito partidas disputadas na Liga 1 e estão em 11º lugar na classificação. Por sua vez, o Universitario com 13 unidades ocupa o sétimo lugar.

O técnico do Universitario, Álvaro Gutiérrez, chamou Andy Polo, recentemente contratado pelo clube, depois de emitir uma declaração sobre a solução de seus problemas pessoais. Assim, o atacante poderia fazer sua estreia novamente com uma camisa creme.

O técnico uruguaio não poderá contar com o goleiro José Carvallo e o lesionado Aldo Corzo. E a inclusão de Alberto Quintero está pendente de observação e revisão médica. Portanto, Diego Romero permaneceria no gol e Ivan Santillán retornaria à equipe titular.

CANAL DE TV PARA ASSISTIR UNIVERSITARIO X AYACUCHO FC

O jogo Universitario x Ayacucho FC será transmitido na Gol Perú através do sinal de TV paga Movistar Tv nos canais 14 e 714 HD. O duelo também pode ser assistido ao vivo e ao vivo via streaming por meio do aplicativo Movistar Play.

O atacante Alex Valera tem cinco gols na camisa do Universitario na Liga 1 2022

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES UNIVERSITARIO VS AYACUCHO FC

Universidade: Diego Romero; Piero Guzman, Federico Alonso, Nelinho Quina; Gerson Barreto, Angel Cayetano, Jorge Murrugarra, Ivan Santillan; Piero Quispe, Rodrigo Vilca e Alex Valera.

Ayacucho FC: Italo Espinoza, Minzum Quina, Edinson Chávez, Aldair Salazar, José Guidino, Jair Toledo, Juan Morales, Eric Barrios, José Parodi, Cristian Techera e Nicolas Royón.

CALENDÁRIO DO JOGO UNIVERSITARIO X AYACUCHO FC

- Perú: 15h30

- México: 14h30

- Estados Unidos (Miami): 15h30

- Colômbia: 15h30

- Equador: 15h30

- Venezuela: 16h30

- Bolívia: 16h30

- Paraguai: 17h30

- Uruguai: 17h30

- Chile: 17h30

- Argentina: 17h30

- Brasil: 17h30

- Espanha: 21h30

ÚLTIMOS JOGOS-UNIVERSITARIO X AYACUCHO FC

14/08/21 Ayacucho FC 1-1 Universidade

15/05/21 Ayacucho FC 3-3 Universidade

18/09/20 Universidade 1-0 Ayacucho FC

09/11/19 Universidade 3-2 Ayacucho FC

25/05/19 Ayacucho FC 2-0 Universidade

29/09/18 Ayacucho FC 4-2 Universidade

10/06/18 Universidade 1-1 Ayacucho FC

20/04/18 Ayacucho FC 4-2 Universidade

04/03/18 Universidade 1-1 Ayacucho FC

26/11/17 Ayacucho FC 3-3 Universidade

29/07/17 Universidade 2-0 Ayacucho FC

El plantel de Universitario a su llegada a Ayacucho para disputar el partido por la Liga 1 (foto: @Universitario)

