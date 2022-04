Crediterreno Infonavit: qual é a pontuação para acessar esse financiamento

Há alguns dias, o Instituto do Fundo Nacional de Habitação dos Trabalhadores (Infonavit) surpreendeu os trabalhadores do país com uma nova opção para poder cultivar sua casa, embora com esse financiamento a pontuação seja diferente da usual. Nesse sentido, divulgaremos quantos pontos são necessários para poder credenciar.

Este é o novo Crediterreno, que a Infonavit anunciou no âmbito de seu 50º aniversário e através do qual as partes interessadas será capaz de acessar um espaço para poder construir uma casa.

De acordo com o Instituto, o valor do crédito será determinado caso a caso. Eles podem financiar até 100% do valor que é menor entre o valor da avaliação e o valor da compra. Um fato importante é que a terra permanecerá como garantia de seu pagamento.

Qual é a pontuação para acessar o Crediterreno?

De acordo com a Infonavit, neste caso, a opção por esse financiamento é de 980 pontos e não os 1080 pontos que normalmente são solicitados para autorizar qualquer outro crédito.

Além disso, os interessados terão um bônus em pontos; no entanto, isso será alocado dependendo da idade em que o terreno é comprado. Por exemplo, haverá alguns estados com maior demanda por terras, onde uma pontuação mais alta pode ser concedida.

Quais são os principais recursos?

Será importante lembrar que o prazo, valor, taxa de juros e condições financeiras são determinados com base na situação pessoal, ou seja, em relação à situação de cada pessoa.

O período máximo de inscrição é de 15 anos. A soma da idade mais o período de financiamento não pode exceder 65 anos de idade.

Como em qualquer procedimento, uma série de etapas e requisitos são necessários para se aplicar.

Como fazer isso?

Primeiro, as partes interessadas devem apresentar o título de propriedade individual livre de ônus, bem como prova de alinhamento, avaliação, número oficial do terreno, parecer técnico da propriedade e o documento oficial que acredita o uso de terrenos residenciais ou mistos.

*Posteriormente, o beneficiário deve entrar no portal Minha Conta da Infonavit.

*Clique na opção “Estou interessado em um empréstimo” ou compra de um terreno.

*Identifique o valor do crédito e as condições financeiras.

*Integre o arquivo com os documentos necessários.

*Preencha o pedido de crédito.

*Finalmente registre o financiamento no Centro de Serviços Infonavit (CESI) mais próximo.

E quanto aos requisitos? De acordo com o Infonavit, os cidadãos que procuram comprar espaço de terra para cultivar, terão que verificar se tem os serviços necessários, ou seja, acesso a centros de saúde, espaços recreativos, fontes de emprego, lojas de suprimentos, escolas, entre outros.

Além disso, o terreno deve estar localizado longe de áreas de risco como: cavernas, falhas geológicas, áreas de risco de inundação, aterros sanitários, entre outros. A Infonavit lembrou que o objetivo do lançamento deste projeto é atender à demanda histórica da classe trabalhadora, que poderá acessar o financiamento com base em suas necessidades.

O desenho deste novo projeto foi alcançado graças à reforma da Lei Infonavit com a qual os trabalhadores poderão solicitar crédito com total liberdade, diretamente e sem intermediários.

