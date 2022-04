“365 dias: aquele dia”: chega a sequência do filme que estava na moda em 2020

“365 days: that day”, a sequência do filme número 4 entre os mais pesquisados no Google em 2020, é lançado em 27 de abril. (Netflix)

O filme 365 dias foi lançado na Netflix em 2020 e rendeu números chocantes. Ele entrou no Top 10 diário em mais de 90 países e ficou classificado no Google como o quarto filme mais pesquisado do mundo durante o ano.

Com esses números, era quase impossível não haver uma segunda parte e é assim que chegam os 365 dias: aquele dia. Laura (Anna-Maria Sieklucka) e Massimo (Michele Morrone) foram os protagonistas deste filme em que as cenas de sexo abundavam no meio de uma briga de gângsteres. Na sequência, veremos esse casal novamente, mas a relação entre eles não será otimista.

O ciúme e a traição serão integrados a esse vínculo, e a isso se somará a complexidade que Massimo representa para sua família. O aparecimento de Nacho (Simone Susinna), um homem misterioso, na vida de Laura gerará um novo conflito.

Blanka Lipinska, autora dos romances nos quais os dois filmes se baseiam, contou à Variety esta nova história e o papel que Laura desempenhará: “Esta é, sem dúvida, uma história sobre uma mulher. Sobre como podemos ser ingênuos, cegos; sobre o quanto amamos; sobre como aprendemos com nossos erros e temos a oportunidade de corrigi-los”.

365 dias: naquele dia foi dirigido por Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, enquanto o roteiro foi deixado para Mojca Tirs, Blanka Lipińska e Mandes. Também voltando à história estão Olga (Magdalena Lamparska), a melhor amiga de Laura e seu confidente mais fiel, e Domenico (Otar Saralidze), tenente de Massimo.

Nas palavras de Sieklucka, 365 dias: aquele dia “oferece um novo olhar sobre a personagem de Laura, que amadureceu” e “vai muito mais fundo para nos contar mais sobre a relação entre amantes”. Na sequência, acrescentou: “ela é mais forte”. Talvez esse comentário decorra da memória das reações ao primeiro filme, acusado de contribuir para a cultura do estupro por causa de suas cenas de violência sexual. Embora a Netflix tenha sido solicitada a removê-la de seu catálogo, a plataforma o deixou argumentando que não era uma produção exclusiva, mas uma ficção adquirida e que tem um aviso sobre o conteúdo no início.

Mas parece que essa sequência não será a única. De acordo com as palavras do autor, poderíamos ter mais capítulos sobre o futuro de Laura e Massimo. “Eu criei uma história que agora é conhecida em todo o mundo. Tenho orgulho dos atores por sua dedicação ao projeto e orgulhoso da equipe que trabalhou duro no filme. Uma coisa que posso prometer é que ainda não acabou!” , anunciou.

