Saray Narváez, ela é a jovem que ainda está desaparecida após cair na barragem de Guatapé em Antioquia

Saray Narváez Granada é o nome de uma das três jovens que supostamente se envolveram em um acidente em um jet ski em Guatape, Antioquia, em 6 de abril. Lá as forças de emergência estavam presentes anunciando que uma das mulheres morreu, uma desapareceu e outra foi deixada viva, depois de se encontrarem sem coletes salva-vidas navegando no reservatório.

A mulher desaparecida ainda é precisamente Saray, que teria cerca de 23 anos e seria natural de Medellín. Até agora pouco se sabe sobre a jovem, já que não houve relatos mais amplos das autoridades sobre sua identidade.

Os bombeiros e equipes de resgate chegaram à área assim que foram informados sobre a eventualidade, iniciando imediatamente a busca pela jovem paisa. Conforme relatado pelo Departamento Administrativo de Gestão de Riscos de Antioquia, DAGRAN, na tarde de quinta-feira, quase 11 mergulhadores profissionais já haviam completado 8 mergulhos procurando Saray, mas sem obter resultados.

“As entidades operacionais continuam em busca de uma das jovens que sofreu um acidente em um jet ski no reservatório do Guatapé. Uma equipe de 11 mergulhadores fez mergulhos sem nenhum resultado”, comentou da entidade.

Nas redes sociais você pode ler alguns comentários desolados sobre a situação das duas mulheres mais afetadas pelo acidente. Enquanto isso, o apoio aos bombeiros da região se juntou ao departamento de emergência de outros municípios, como Rionegro e El Peñón, incluindo os bombeiros de Medellín.

Dois dias após o acidente, as autoridades não encontram o paradeiro de Saray e determinaram que na área onde a busca está sendo realizada a profundidade do reservatório chegaria a 25 metros.

O acidente ocorreu ao meio-dia de quarta-feira no auge da trilha da Palestina em El Peñol, enquanto tentavam tirar um boné que um de seus amigos jogou na água, que no possível movimento que fizeram para a motocicleta virou fazendo com que as mulheres caíssem no reservatório.

Dois deles teriam sido incapazes de nadar, enquanto a sobrevivente, além de salvar sua vida sabendo nadar, resgatou o corpo de uma de suas amigas. Isso foi relatado pelo comandante da brigada de incêndio de El Peñol María Vergara.

Não se sabe quem é o dono da motocicleta em que os eventos foram apresentados e por que as três jovens decidiram realizar uma manobra tão arriscada sem coletes salva-vidas. Um próximo relatório das forças de emergência é esperado esta sexta-feira para descobrir se o paradeiro de Saray Narváez pode ser encontrado.

