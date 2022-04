Prepare uma massa rica em molho à bolonhesa com a seguinte receita peruana

Uma nova receita para preparar em casa, com a variedade de massas que existe no Perú, não há melhor maneira de continuar experimentando pratos que alimentam a gastronomia. Desta vez é sobre o molho à bolonhesa, com uma receita peruana que você deve colocar à prova para continuar praticando suas habilidades culinárias.

Nesse sentido, o Acomer.pe traz uma receita prática, fácil de entender se você precisar do apoio de um membro da família ou amigo. A ideia é que você saiba preparar uma massa ao molho à bolonhesa sem queimar algo ou deixar de experimentar. Você deve estar motivado a quebrar essa barreira de não cozinhar, porque chegará o dia em que você morará sozinho e não poderá continuar comendo fast food ou de fora.

Lembre-se de que o importante é quebrar barreiras e continuar praticando. Portanto, preste atenção aos ingredientes, não perca nenhum deles. Sobre a preparação, siga-a em ordem e não esqueça nenhum detalhe. Teste a si mesmo que é hora de cozinhar.

INGREDIENTES

- Azeite (3 colheres de sopa)

- Carne moída (150 gramas)

- Carne de porco moída (! 50 gramas)

- Cebola branca (1/2 unidade)

- aipo picado (2 colheres de sopa)

- Alho picado (1 colher de chá)

- Cenoura cortada em cubos (1/2 unidade)

- 1 pote de tomate italiano enlatado

- Vinho tingido a seco

- 1 folha de louro seca

- 1 raminho de alecrim

- 2 xícaras de água ou caldo de carne

- Sal e pimenta (a gosto)

- Pasta de dente (220 gramas)

PREPARAÇÃO

- Em uma panela, adicione 3 colheres de sopa de azeite. Adicione 150 gramas de carne moída e 150 gramas de carne de porco moída. Este último fornecerá a gordura necessária para tornar o molho saboroso e suculento. Doure em fogo médio por 5 minutos.

- Adicione 1/2 unidade de cebola branca e frite em fogo baixo por 5 minutos. 2 colheres de sopa de aipo picado na panela. Em seguida, adicione uma colher de chá de alho picado e frite em fogo baixo por 5 minutos. Coloque 1/2 unidade de cenoura cortada em cubos.

- Insira 1 frasco de tomate italiano enlatado. Se não conseguir, pode substituí-lo por 6 tomates bem maduros, sem sementes e sem pele.

- Adicione um bom toque de um bom vinho tinto seco a toda a mistura obtida e frite até que o álcool desapareça.

- Não se esqueça de 1 folha de louro seca e 1 raminho de alecrim. O próximo passo é servir 2 xícaras de água ou caldo de carne na panela. Cozinhe por 40 minutos.

- Retire as ervas aromáticas e adicione sal e pimenta a gosto. Se o sal ficar muito seco, adicione mais água ou caldo de carne. Depois vem o principal, macarrão al dente.

- São 220 gramas que você deve adicionar na panela com a mistura para integrá-la. Sirva em um prato e decore com queijo parmesão ralado ou salsa.

VÍDEO EXPLICATIVO

Receita caseira para preparar uma deliciosa massa ao molho à bolonhesa. Vídeo: Acomer.pe.

BENEFÍCIOS DA MASSA

De acordo com La Vanguardia, seu alto valor energético o torna um alimento ideal para pessoas que praticam alta atividade física. Além disso, os hidratos são absorvidos lentamente, de modo que a energia é liberada pouco a pouco. Por outro lado, o teor de fibras da massa ajuda a regular o trânsito intestinal e combate os problemas de constipação.

No entanto, seu alto teor de glúten o torna não um alimento adequado para celíacos, a menos que uma variedade que não contenha essa substância seja consumida. Mesmo com mais propriedades, baseia-se na geração de uma digestão mais lenta e fácil, o que a torna menos pesada.

Por outro lado, de acordo com Pastas Doria, a massa contém carboidratos para o corpo funcionar adequadamente, conhecidos como açúcares ou carboidratos. Tem uma grande porcentagem de ferro onde o mineral intervém nos processos orgânicos em todo o corpo para o seguinte:

- Ajuda na formação de glóbulos vermelhos.

- Participa do transporte de oxigênio no sangue.

- É um aliado da concentração e das funções cognitivas.

Além disso, o portal observa que a pasta contém vitamina A, ácido fólico e zinco. Este último permite intervenção na síntese de DNA, boa cura, entre outros.

