Sem dúvida, um dos eventos esportivos mais importantes que o México sediou foi a Copa do Mundo de 1986, que deixou anedotas inesquecíveis, entre as quais dois gols de Diego Armando Maradona contra a Inglaterra: a “mão de Deus” e o “objetivo do século”, emoldurado por aquela corrida de meia quadra.

No entanto, nem todas as grandes histórias foram contadas em campo, e que melhor, porque embora tenha sido a melhor apresentação da seleção nacional nesse tipo de competição, não conseguiu passar das quartas de final.

Um dos muitos comediante Teo González, que tinha 25 anos na época e atuava como o terceiro goleiro do Club León. Ele nunca fez sua estréia, mas conseguiu sentar no banco esperando por sua chance.

Durante um momento de desespero, quando novos goleiros chegaram que foram colocados em cima dele apesar de seu tempo e experiência com a equipe, ele pediu clareza ao gerente sobre suas chances de jogar.

Teo González accedió a ser ayudante en las instalaciones de León durante el mundial de México 86 (Foto: Twitter @teogonzalezrisa)

A Copa do Mundo de 1986 chegou e eles explicaram a Teo que ele ficaria por mais um ano, mas o contrato teria que ser assinado após a competição internacional. Por esse motivo, o conselho pediu que ele ficasse nas instalações do Club León para ajudar no que fosse necessário durante os meses da feira da copa do mundo, conforme detalhou em uma entrevista para o canal do YouTube RadioShow.

O Grupo C chegou à cidade de León, Guanajuato, formada pela França, Hungria, Canadá e União Soviética. Para os preparativos, a FIFA enviou as redes oficiais que seriam colocadas nos gols do estádio Nou Camp, em Los Panzas Verdes.

Essa competição foi a primeira a usar redes quadradas, uma situação que implicou o desaparecimento do arco que as redes antigas tinham por trás, o que complicou a colocação devido aos novos tensionadores.

Teo começou a tirá-los de suas caixas para começar a colocá-los, mas percebeu que a FIFA não havia enviado os tensionadores, então era impossível começar as partidas. O árbitro da primeira partida, estrelado pelo Canadá e pela França, supervisionou a quadra, observou que estava em perfeitas condições, mas avisou pelas redes que não estavam bem posicionadas.

“A quadra é perfeita, está tudo muito bom, mas as redes não podem ser assim”, disse o árbitro. O comediante informou hoje que os tensores não haviam chegado, ao que o árbitro disse “se não há redes, não há correspondência”.

Al final no obtuvo una renovación con los Panzas Verdes a pesar de las promesas y su esfuerzo (Foto: Instagram/@teogonzalezrisa)

Imediatamente, a sede foi alterada, mas Teo González tinha uma solução muito fácil. Ele correu para um supermercado e comprou varais de plástico, que amarrou às redes, esticou-os nas arquibancadas e os colocou para que permanecessem em tensão, conforme solicitado pelo protocolo.

Graças a esse feito do comediante de hoje, o árbitro deu sinal verde para jogar as três partidas correspondentes do grupo e salvou a competição. No final das partidas, apenas duas equipes passaram, a União Soviética e a França, ambas com cinco pontos.

Quando o campeonato mundial terminou, Teo voltou à pré-temporada do Club León com a promessa do conselho de administração de ficar por mais um ano, mas o novo treinador da época o informou que ele não estava mais em seus planos, então, depois de três anos, ele agradeceu.

Traído, como o próprio comediante sentiu, não pôde procurar equipamentos durante o período, pois sabia que continuaria com as Barrigas Verdes. Ele continuou a jogar futebol amador, mas um ataque cardíaco recentemente o afastou das quadras, embora seu médico tenha prometido liberá-lo para continuar.

