JEP iniciou um incidente de desacato contra a Unidade Nacional de Proteção por alegada falta de garantias para ex-combatentes

Por atribuir um veículo, aparentemente, defeituoso ao esquema de segurança de um ex-combatente da extinta guerrilha das FARC e não lhe fornecer uma solução, apesar de uma tutela envolvida, a Jurisdição Especial para a Paz (JEP) iniciou um incidente de desacato ao diretor do Unidade Nacional de Proteção (UNP), Alfonso Campo Martinez.

Na La W Radio, eles disseram que na Seção de Não Reconhecimento do JEP eles tomaram essa decisão, pois, apesar do fato de que o signatário do acordo de paz deve receber medidas de proteção, com esse carro, que afirma estar constantemente falhando, está em risco.

No rádio, eles explicaram que, diante da situação, a ex-guerrilha entrou com uma tutela e, como a UNP ainda não resolve esse problema, o PEC iniciou o incidente de desprezo pelo qual Campos Martínez terá que emitir dispensas escritas em no máximo cinco dias.

Em fevereiro, o tribunal de paz entrou com um pedido semelhante para Pasto Alape, delegado do Partido dos Comuns ao Conselho Nacional de Reincorporação.

O ex-membro do falecido secretariado das FARC havia denunciado falhas em seu esquema de segurança e alertado para o risco para sua vida, durante uma audiência com a Jurisdição Especial para a Paz realizada em novembro passado.

Nessa reunião, o membro do Partido dos Comuns apresentou situações claras em que a segurança fornecida a ele pela UNP é enfraquecida em várias ocasiões e revelou o mau estado dos veículos oficiais designados para seus movimentos.

Ele deu como exemplo o dia em que teve que viajar para La Guajira, onde estava no enterro de um ex-combatente e realizou outras atividades de reintegração social e econômica; e depois viajou para Antioquia. “Fiz o passeio sem proteção completa, porque a UNP só aprovou a movimentação de um motorista com uma van convencional.”

Ele também explicou que em algumas ocasiões suas escoltas eram enviadas em voos de outras companhias aéreas para a sua própria e que em muitas ocasiões ele tinha que viajar sozinho ou com muito poucas escoltas.

Esta não é a primeira vez que Alape alerta sobre sua segurança. Durante o Conselho Nacional de Reincorporação de 2021, responsabilizou o governo nacional em carta dirigida ao ministro do Interior, Daniel Palacios, pelo que poderia acontecer com ele devido à redução de seu esquema de segurança. A carta foi enviada em 28 de janeiro de 2021.

“Eu coloquei em registro e responsabilizei o governo nacional pelo risco representado pelo deslocamento sem que o esquema de segurança que me foi atribuído fosse substancialmente reduzido em sua operação”, disse o signatário da paz.

Ele insistiu que as atividades que ele faz respondem às “obrigações com as ações de reintegração econômica e social da comunidade”. Ele reafirmou seu compromisso com o acordo de paz, mas disse que “o Governo cumpre o seu devido como administrador do Estado”.

A estação de rádio também argumentou que as determinações do JEP têm a ver com os alertas repetidos que foram recebidos. “Houve repetidas falhas na implementação das medidas que devem ser dadas ao Sr. Alape Lascarro para garantir sua vida e integridade, como a real validade de seus direitos políticos”, declarou o PEC.

Ele disse que a responsabilidade não é do esquema, mas do governo de Iván Duque, já que ele fez ajustes financeiros. Para a Alape, isso representa uma “limitação das ações e obrigações dos signatários no que diz respeito à implementação do Acordo”.





CONTINUE LENDO: