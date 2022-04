Infonavit: como obter um crédito conjugal de mais de 2 milhões de pesos

O Instituto do Fundo Nacional de Habitação (Infonavit) oferece vários empréstimos hipotecários para que os trabalhadores possam obter facilidades ao comprar um imóvel ou, na falta disso, ampliar ou remodelar suas casas. No caso de a oportunidade de adquirir uma casa ou apartamento ser compartilhada com seu parceiro, a dependência permite que os créditos entre cônjuges sejam combinados e, assim, obtenha um valor maior do empréstimo.

Nesse sentido, a Infonavit anunciou que os interessados em adquirir um empréstimo por meio dessa modalidade poderão receber até 2 milhões 217.700 pesos, dependendo do histórico salarial e de crédito de ambos os candidatos. Desta forma, o Crédito Cônjuge Infonavit permite que as partes interessadas comprem e comprem uma casa nova ou usada, comprem uma casa ou apartamento hipotecado, bem como consertem ou comecem a construir uma propriedade do zero se tiverem terra.

Um dos principais requisitos para poder solicitar e acessar esse crédito é que os cônjuges sejam casados sob a proteção da lei mexicana. Além disso, eles também devem ser titulares do Instituto Mexicano de Seguridade Social (IMSS), ter uma relação de trabalho válida e cumprir os pontos 1080 na subconta de habitação, que são exigidos pelo Instituto para conceder qualquer tipo de crédito.

Los matrimonios interesados en obtener un crédito de más de 2 millones de pesos podrán realizar la solicitud ante el Infonavit, pero no se debe perder de vista que el monto de la hipoteca se entregará en función del salario, el tiempo laborado y el historial de cada trabajador (Foto: Archivo)

Os seguintes requisitos também devem ser atendidos para aplicar:

1. Ser casado legalmente e ter uma certidão de casamento que protege o parentesco. Além disso, eles terão que comparecer juntos para solicitar a inscrição.

2. Ambos os candidatos devem ter uma relação de trabalho ativa e contribuir para a Infonavit.

3. Ambos os cônjuges devem estar trabalhando no momento da inscrição e fazê-lo por pelo menos dois anos e meio sem interrupção.

4. O imóvel que você pretende comprar não deve estar localizado em nenhuma área de risco e não deve faltar nenhum serviço, além de ser endossado por um parecer técnico especificando que sua durabilidade é de, no mínimo, 30 anos.

Para se candidatar, o casal interessado deve seguir este procedimento:

- O pedido de registro deve ser apresentado por ambos os cônjuges, bem como o restante das formalidades.

- Concluir e concluir ambos na íntegra o workshop online SABER, no qual os beneficiários aprenderão como funcionam as hipotecas concedidas pela Infonavit

- Ambos os cônjuges devem atender a todos os requisitos necessários do Programa de Hipoteca Verde, dependendo da instalação de acessórios que economizem: água, eletricidade e gás.

- Colete e monte seu próprio dossiê com os seguintes documentos:

1. Solicitação de inscrição de crédito

2. Certidão de nascimento no original e cópia

SABER es un taller con el cuál podrás conocer información relevante para tomar buenas decisiones en cuanto a los tipos de crédito que tiene Infonavit. (Foto: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)

3. Identificação oficial, pode ser uma credencial de eleitor, passaporte, identificação profissional com foto, carteira de motorista ou cartão do Serviço Militar Nacional (SMN)

4. Certidão de casamento no original e cópia

5. Extrato bancário do vendedor, avaliação eletrônica e opinião técnica da casa com não mais de 6 meses e uma cópia do título de propriedade da casa.

6. Formalização do registro do pedido de ambos os cônjuges no Infonavit Care Office mais próximo.

7. Seleção de um notário público por ambos os cônjuges e entrega dos vários documentos

8. Acesse o portal Infonavit My Account, para verificar a confirmação de disponibilidade do aviso de retenção de documentos. Posteriormente, ambos os cônjuges devem levá-lo à empresa para ser assinado e selado.

9. Execute a ambos os cônjuges a entrega do aviso ao notário quando o dia para assinar a escritura for determinado e fechar o processo do crédito concedido.

CONTINUE LENDO: