Fluxo de colombianos viajando para o exterior ultrapassou os níveis pré-pandêmicos

O turismo é uma das indústrias do país que continua mostrando sua recuperação em meio aos atrasos da crise econômica desencadeada pela pandemia. Nesta quarta-feira, foram divulgados novos números que reafirmam o compromisso dos colombianos de continuar viajando.

De acordo com cálculos da Associação Colombiana de Agências de Viagens e Turismo (Anato), com base em dados da Migração Colômbia, 689.403 colombianos saíram do exterior nos dois primeiros meses de 2022, o que significa uma reativação de 95%.

Nesse sentido, o relatório da associação detalhou que fevereiro foi o primeiro mês, após a reativação, no qual “os registros pré-pandêmicos foram excedidos, quando a saída ultrapassou 300.000 colombianos, o que corresponde a um crescimento de 5%, em comparação com os mais de 287.000 que saíram no mesmo mês de 2019 ″.

Assim, soube-se que os países com maior crescimento no registro de visitas foram a República Dominicana, com 108 por cento; o México, com 85 por cento; o Chile, com 53 por cento; a Espanha, com 40 por cento; e os Estados Unidos, com 11 por cento.

Segundo a associação, espera-se que cerca de 133.000 colombianos viajem para o exterior até a Páscoa, o que significaria um crescimento de 6% em relação à mesma temporada de 2019.

Informações do ProColombia também especificaram na quarta-feira que, após dois anos de impacto na capacidade aérea internacional do país, a Colômbia já ultrapassou os 190.583 assentos e 1.142 frequências internacionais semanais realizadas em fevereiro de 2020. Hoje o país já tem 196.348 assentos e 1.147 frequências.

A entidade também anunciou que, até o momento, 10 cidades do país têm conexões internacionais diretas para 42 destinos internacionais em 26 países. De acordo com o OAG (Official Aviation Guide), a Colômbia está entre os 20 países com maior capacidade aérea do mundo, e na América Latina é o terceiro país, depois do Brasil e do México.

Da mesma forma, a entidade especificou que algumas das novas companhias aéreas que operam na Colômbia são SKY, Viva Aerobús e Volaris, as duas últimas pousando pela primeira vez na América do Sul. A SARPA e a JetAir também iniciaram suas operações e, em julho de 2022, a companhia aérea espanhola Plus Ultra deve chegar.

