Diretor do Parque Fundidora apresentou sua demissão por motivos profissionais

Jesús Horacio González apresentou sua renúncia ao cargo de diretor-geral do Parque Fundidora nesta quarta-feira, 6 de março, durante a sessão ordinária do Conselho de Administração do parque.

Diante disso, ainda não se sabe quem o substituirá em seu cargo, que ocupou por sete meses, mas sabe-se que sua renúncia se deveu a uma oportunidade profissional mais adepta de seus projetos pessoais.

A renúncia foi apresentada na presença do Secretário-Geral do Governo, Javier Navarro Velasco e da Presidência do Conselho, liderada por Bernardo Bichara Assad, conforme anunciado por Milenio. Em uma carta de agradecimento, ele escreveu:

El Parque Fundidora abarca una superficie de 144 hectáreas, cuenta 2.35 kilómetros de canal de agua artificial, dos lagos, 23 fuentes y 3.4 kilómetros de pista (Foto: Twitter@parquefundidora)

Deve-se notar que Horacio recebeu críticas por sua gestão do Parque Fundidora, localizado em Nuevo León, depois que o festival Tecate Pa'l Norte teve esse lugar como local, muitas de suas áreas verdes foram afetadas depois que foi realizada onde o álcool era vendido em um espaço público.

Na época, o ex-diretor destacou que, graças ao festival, 10% das bilheterias foram obtidas e ele previu que para a edição de 2022 o lucro seria de 12%. Em termos de alimentos e bebidas, ele estimou que seria cerca de 15% em relação a 10% no ano anterior.

Apesar disso, ele garantiu que “com a orientação e visão do Presidente e dos membros do Conselho de Administração” Fundidora Park será um dos melhores espaços públicos em Nuevo León e no México. Ele também agradeceu ao governador Samuel García pelo convite para ingressar em sua administração.

Horacio González atuou como chefe do escritório da Direção Geral do Parque Fundidora desde 7 de outubro de 2021. No entanto, ele foi anteriormente suplente ao Senado da República para o grupo parlamentar do Partido de Ação Nacional (PAN), substituindo o senador licenciado Victor Fuentes Solis.

Jesús Horacio completou seus estudos de graduação na Universidad de Monterrey na carreira de administração de empresas. Mais tarde, concluiu seu mestrado na Tecnológico de Monterrey e na Universidade Rey Juan Carlos, na Espanha.

El INAH le otorgó el título de Museo de Sitio de Arqueología Industrial ](Foto: Twitter@parquefundidora)

O Parque Fundidora é um dos espaços públicos mais emblemáticos de Nuevo León, não só porque é aí que o presidente Andrés Manuel López Obrador abriu o Salon de la Fame para beisebol (seu esporte favorito), mas também por sua capacidade de ser o local para diferentes eventos culturais.

Em 4 de novembro de 1988, foi oficialmente estabelecido o Fundidora Park Trust, um projeto da Iniciativa Privada e do governo de Nuevo León, a fim de convertê-lo em um espaço de entretenimento, educacional, esportivo e cultural. Não foi até 2006 que foi transformado em um órgão público descentralizado.

O Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) concedeu-lhe o título de Museu Local de Arqueologia Industrial pelo seu património para a entidade, graças ao valor histórico das suas 27 macroestruturas e 127 ferramentas de aço, que agora são peças museográficas.

De acordo com seu site oficial, um ano registra cerca de 8,5 milhões de visitantes, abrange uma área de 144 hectares, tem 2,35 quilômetros de canal de água artificial, dois lagos, 23 fontes e 3,4 quilômetros de trilha.

