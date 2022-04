Surpresa no futebol mundial: a imprensa francesa garantiu que Kylian Mbappé já definiu o seu futuro

O futuro de Kylian Mbappé é o que mantém o futebol mundial em alerta desde o momento em que se soube que o atacante de 23 anos estará livre de ação a partir de julho. Depois que a imprensa espanhola anunciou várias vezes que o Real Madrid será seu próximo destino, nos últimos dias o próprio futebolista semeou dúvidas e especulações começaram a ser dadas à sua continuidade.

Esta segunda-feira, a imprensa francesa foi mais direta e garantiu que “o Mbappé assinará a sua renovação com o PSG”. O jornalista Daniel Riolo anunciou no RMC Sport e disse que Kylian anunciará essa decisão de continuar em Paris em maio.

“O único interesse de Al Khelaifi é saber o que Kylian fará. Ninguém vai acreditar em mim, mas será anunciado em maio e vai ficar”, foi a bomba lançada pelo correspondente. Vale lembrar que no domingo passado, após a derrota sobre o Lorient onde Mbappé foi a grande figura com dois gols e três assistências, deixou em aberto a possibilidade de continuar no Paris Saint-Germain.

“Ainda não tomei uma decisão, mas há novos elementos. Posso ficar? Claro”, disse Kylian, deixando toda a imprensa europeia atordoada. “Eu dei informações suficientes, acho que você tem o suficiente para poder trabalhar”, disse ele com um sorriso aos jornalistas, na área mista do Parque de los Princes depois de ter destruído o Lorient (5-1).

“Não quero estar errado”, acrescentou, dizendo: “Não tomei minha decisão. Eu sei que para as pessoas está demorando um pouco, elas falam comigo sobre isso todos os dias...” Prudente quando se trata de falar, Mbappé não costuma deixar suas declarações ao acaso e sabia perfeitamente que as redações esportivas estariam fervendo após suas saídas em três ocasiões: primeiro no Prime Video, depois duas vezes em uma zona mista com a imprensa escrita e depois na frente do rádio e da televisão estações.

Mbappé repetiu: “Não, não escolhi, não tomei a minha decisão, acho que existem novos elementos, muitos parâmetros”. São precisamente esses “novos elementos” que levantam especulações, mas nem o clube nem o ambiente do jogador esclareceram o mistério sobre eles.

