Greve de porta-aviões: Saiba quais estradas estão bloqueadas no Perú nesta terça

Apesar do fato de que, na terça-feira, o Governo ordenou a imobilização social obrigatória de todas as pessoas em suas casas na região metropolitana de Lima e na província constitucional de Callao das 0h00 às 23h59, a situação no o interior do país é diferente e várias estradas ainda estão bloqueadas por transportadores de carga pesada e agricultores afetados pelo aumento de combustível e fertilizantes.

De acordo com um relatório emitido esta manhã pela Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias (Sutran), as regiões de Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Ucayali, Lima Ica e Cusco estão enfrentando problemas para o trânsito de veículos de todos os tipos no segundo dia da greve convocada por vários sindicatos de transporte.

A região de Piura interrompeu o tráfego na Rodovia Interoceânica Norte no quilômetro 217 da estrada Olmos-Piura, na altura do oval de Chulucanas e no quilômetro 249.

Situação semelhante é vivida no quilômetro 226, setor Flor de Caña, na rodovia Chulucanas-Morropón e no quilômetro 10 da estrada para Paita, no auge da travessia de La Tortuga, província de Paita.

Na rodovia Huancabamba-Palambia não há passagem de veículo na área de Quispampa, na entrada da cidade de Huancabamba.

LAMBAYEQUE

Na região de Lambayeque, o tráfego é interrompido no Velho Norte Pan-Americano, nos quilômetros 96-97; na estrada Olmos -Piura, bem como na rodovia Fernando Belaunde Terry, e no quilômetro 3 da rodovia Chiclayo-Nororiente, distrito de Olmos, região de Lambayeque.

Cajamarca

Em Cajamarca, o tráfego é interrompido na rodovia Longitudinal de la Sierra Norte, no quilômetro 1251, na cidade de Namora.

SÃO MARTINHO

Na região de San Martín não há passagem de veículo na rodovia Fernando Belaunde Terry, no quilômetro 601, em Punta Verde, distrito de Morales.

Além disso, no quilômetro 624 no Oval do Jornalista, no distrito de La Banda de Shilcayo, província de San Martín.

UCAYALI

Na região de Ucayali há uma interrupção de tráfego na rodovia Federico Basadre no quilômetro 15, no auge do distrito de Campo Verde. Outras estradas fechadas são:

- Km 60, em Neshuya, província de Padre Abad

- Quilômetro 112, distrito de Irazola; quilômetro 162, na ponte Aguaytia, província de Padre Abad-Ucayali

- Quilômetro 179, na área de El Boquerón, província de Padre Abad.

Em Cusco não há passagem de unidade de transporte na rota Poroy-Chinchero, no quilômetro 18, setor Cachimayo, província de Anta; no Longitudinal de la Sierra Sur, no quilômetro 1068, setor Combapata, província de Quispicanchi; e na estrada Cusco-Urubamba quilômetro 50, setor Ramaldearas, distrito de Maras, província de Calca.

Na região de Ica, o tráfego é interrompido no sul pan-americano no quilômetro 273, na cidade de Salas Guadalupe; no quilômetro 290, também em Salas Guadalupe; e no quilômetro 299 na área de Álamo.

REGIÕES DE LIMA

Na região de Lima, o tráfego é interrompido na Rodovia Pan-Americana do Norte, no quilômetro 140, distrito de Huacho, na província de Huaura.

