Corrido de Feliciano: a canção do velho que defendeu seu rancho de narcotraficantes até a morte

A luta contra o crime organizado tem sido ao longo do tempo uma luta travada pelo Ministério Público, a polícia municipal, estadual e federal, até mesmo o Exército, a Marinha ou a Guarda Nacional, mas os cidadãos também entraram no cívico.

Seja através de movimentos como os chamados grupos de autodefesa em territórios ou povos de vários estados, ou lendas de mulheres e homens que levantaram armas, incluindo coletivos para procurar, localizar, resgatar pessoas desaparecidas, o espírito do público para restaurar a paz em suas vidas está aumentando.

Algumas dessas histórias inspiraram tudo, desde filmes, livros, poemas, quadrinhos, personagens fictícios e até canções, especificamente corredores do norte de estilo épico lírico, onde a história dos chamados heróis foi brevemente percorrida.

Las autodefensas tienen como objetivo desplazar al crimen organizado de sus tierras y recuperar la paz (Foto: AP Photo/Armando Solis)

Um exemplo claro dessa última categoria é o Corrido de Feliciano, da banda Calibre 50, lançado em 2013 junto com todo o seu álbum intitulado Corridos de Alto Calibre, onde continuou a sequência do gênero que os trouxe à fama.

Musicalmente, é uma composição clássica que encontra sua base em sua seção poderosa e rítmica de ventos com uma tuba furiosa como protagonista principal, uma performance de percussão habilidosa cheia de redobramentos, além de o acordeão representativo de Eden Muñoz que deu personalidade à banda desde a sua criação.

Calibre 50 se caracterizó en alguna época por la interpretación de corridos y narcocorridos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Na letra, encontramos a história de um homem chamado Feliciano, que foi abordado por membros do tráfico de drogas, que o ameaçaram violentamente para retirá-lo de suas terras e começar a plantar drogas neles.

De acordo com a música, eles lhe ofereceram dinheiro para sair com tudo e família, mas o homem recusou e acabou defendendo seu rancho com balas contra um violento cartel do crime organizado.

Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

A história é completamente verdadeira, e é sobre um homem corajoso que respondeu ao nome de Alejo Tamez Garza, que decidiu ficar para trás fechou portas em sua casa para enfrentar o comando que buscava assumir a terra.

Don Alejo, como seus amigos, familiares, vizinhos e conhecidos lhe disseram com confiança, recebeu em seu rancho membros do tráfico de drogas envoltos em armas longas que lhe deram 24 horas para entregar sua propriedade entre os municípios de Padilla e Güemes, a 15 quilômetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

O homem com mais de 70 anos era o melhor caçador da região, um homem e pai amoroso, terno e dedicado, que administrava a pesca, a agricultura e a pecuária no Rancho San José.

Alejo Garza Tamez murió en el enfrentamiento, pero se llevó consigo a cuatro sicarios (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Seus parentes receberam ordens para deixar a fazenda e deixar a vida para trás como a conheciam. Seus trabalhadores foram avisados para não voltarem ao trabalho no dia seguinte. Don Alejo já estava preparando um plano violento para, se necessário, defender suas terras com sua própria vida.

À noite, um punhado de vans apareceu em sua casa com homens suficientes para tomar sua casa, rancho e terra sem maiores problemas, mas eles não tinham um Tamez Garza entrincheirado, com armas em portas e janelas.

Don Alejo morreu de uma bala na testa, o tiro de graça, quando os criminosos conseguiram ter acesso à sua propriedade, mas no caminho, a Marinha contou, quatro pistoleiros também caíram pelos tiros do septuagenário.

Don Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico, convirtiéndose en una de las pocas historias heroicas que han protagonizado un corrido en años recientes (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

Reportagens da mídia que foram para a área relataram as centenas de invólucros atingidos pela esplanada, e os impactos de buracos esquerdos de pelo menos 5 calibres nas paredes, portas e vitrines.

Infelizmente, as autoridades que vieram para a área, a Marinha mexicana, até deixaram um arquivo de 200 páginas. Pelo assassinato de Alejo Tamez Garza, não houve autores.

Os corredores do velho valente também são realizados, em suas próprias palavras, por grupos como Los de la 30, ou Los Ramones de Nuevo León com o tema “A Última Caça”, “El Corrido De Don Alejo Garza” pelo Filho de Chila, “O Caçador de Cervos” de El Gallo Fino e “Don Alejo Tamez” de El del Rancho y Sus Compas, entre muitos outros.

