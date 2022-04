Após seu grave acidente, Tiger Woods anunciou que planeja jogar o Augusta Masters

Golf - The Masters - Augusta National Golf Club - Augusta, Georgia, U.S. - April 4, 2022 Tiger Woods of the U.S. on the 9th green during a practice round REUTERS/Mike Blake

Tiger Woods planeja competir esta semana no Augusta Masters, o que seria um novo retorno impressionante ao esporte do astro do golfe, apenas 13 meses depois de sofrer ferimentos graves na perna direita em um acidente de trânsito.

“Neste momento sinto que vou jogar”, disse em entrevista coletiva no Augusta National Golf Club (Estado da Geórgia), onde pratica há uma semana para tentar jogar o primeiro Grand Slam da temporada. “Não tenho dúvidas sobre o que posso fazer quando se trata de golfe. Caminhar é a parte difícil”, revelou.

O 15 vezes campeão do Grand Slam planeja jogar uma rodada de treinos de nove buracos na quarta-feira e tomará uma decisão final depois de ver seu corpo se recuperar desse esforço. “É sobre como meu corpo vai se recuperar e o que meu corpo pode fazer no dia seguinte”, explicou ele depois de jogar rodadas de treinos de nove buracos nos últimos dois dias.

Woods disse que sente que pode ganhar um sexto título de Masters para igualar o recorde de todos os tempos detido por Jack Nicklaus apesar de não ter jogado desde o Masters de 2020, jogado em novembro daquele ano devido à covid-19.

Tiger Woods quiere volver a jugar este jueves ante miles de fanáticos (Reuters)

Vale lembrar que o jogador de golfe de 46 anos ficou internado por semanas e não conseguiu andar por meses após um acidente de carro em Fevereiro de 2021. Mais tarde, ele disse que teve sorte de ter sobrevivido e de ter escapado com as duas pernas: “Esse foi um caminho difícil. Dizer que eu estaria aqui jogando... Eu teria dito isso muito improvável.”

Agora, seu plano é fazer sua 24ª abertura no Masters. O astro do esporte norte-americano testou sua capacidade de andar na trilha da montanha na semana passada, e anunciou que um retorno épico era possível. No domingo, ele tuitou que seria uma “decisão em tempo de jogo” se ele jogaria ou não esta semana.

Woods se colocou à prova com rodadas de treinos no domingo e na segunda-feira, esta última diante de milhares de fãs que o apoiaram na primeira sessão completa de espectadores no Augusta National desde 2019, quando ganhou um título incrível para completar uma recuperação de uma cirurgia de fusão espinhal.

Tiger Woods sufrió un espeluznante accidente en febrero de 2021 (EFE)

Durante esta semana, vários jogadores de golfe deram seu ponto de vista sobre o que poderia ser o retorno da grande estrela. “Ele parecia bem andando”, disse o vencedor do Masters de 1992, Fred Couples, depois de dividir nove buracos com ele. “Ele não errou muitos tiros, ele dirigiu muito bem... esse cara é simplesmente irreal.”

O australiano Cameron Davis, que jogou os últimos cinco buracos com Woods em uma rodada de treinos no domingo, disse: “Eu ainda estava um pouco lento escalando algumas colinas nos buracos 17 e 18. Está batendo bem. Está batendo longe o suficiente para jogar os buracos da maneira que você precisa para jogá-los. Não vejo nenhuma razão para não conseguir acumular rondas aqui.”

A abertura de Woods na primeira rodada de quinta-feira seria um dos retornos de lesão mais surpreendentes da história do esporte, já que o pentacampeão do Masters não joga oficialmente desde que defendeu seu título no Masters de 2020. “Ele está fazendo as fotos que você precisa fazer”, disse Davis. “Eu estava jogando bem. Tudo parecia bem sólido. Será ótimo vê-lo aqui se você decidir jogar na quinta-feira.”

Por sua parte, o quatro vezes vencedor de um major, seu compatriota Brooks Koepka, que estará procurando sua primeira jaqueta verde, disse: “Estou feliz que ele esteja parecendo mais saudável e capaz de jogar golfe. Precisamos disso, o jogo precisa disso, todo mundo precisa disso, os fãs precisam disso.”

Com informações da AFP

CONTINUE LENDO: