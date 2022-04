Um jovem envolvido em uma briga entre torcedores do Nacional é enviado para a prisão

Em 3 de abril, um juiz de controle de garantias impôs medida preventiva de liberdade, na prisão, contra Kevin Esnneider Quintero, de 21 anos, por ser alegadamente responsável pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, o preso viajava no dia 2 de janeiro em um ônibus que ia para Tunja (Boyacá) cheio de torcedores do Nacional, que, ao conhecer outro grupo de torcedores, iniciou uma batalha campal que causou distúrbios nas vias públicas e cinco pessoas feridas.

As provas do filme, os depoimentos e o reconhecimento de uma vítima ferida, mostram que o réu, aparentemente, esteve presente e participou da briga entre torcedores do mesmo time de futebol.

As desculpas ocorreram em um posto de gasolina localizado no município de Cota (Cundinamarca). O acusado teria participado do assalto a um garoto de 20 anos que estava deitado no chão. A investigação mostra que o homem teria usado um tijolo e uma grande adaga e atingido a vítima várias vezes e causado um ferimento grave no abdômen com a faca.

Além disso, o Ministério Público conseguiu estabelecer que outras pessoas que participaram da luta também espancaram a vítima com punhos e chutes que foi levada para o hospital em Chia (Cundinamarca) por dois policiais da Polícia Nacional.

Por meio de vídeos compartilhados nas redes sociais, os usuários registraram momentos de forte confronto entre torcedores do Atlético Nacional. Nas imagens você pode ver como as pessoas se atacam com pedras, facões e punhos.

Os eventos teriam sido apresentados na variante Cota-Chia, quando ônibus de torcedores da equipe de Antioquia, se encontravam na estrada a caminho da cidade de Tunja, para assistir ao jogo de sua equipe contra o Patriots neste sábado às 6 da tarde, para a 14ª data da Liga Betplay.

Segundo a Marca Claro, a luta aconteceu por causa da rivalidade entre os membros do bar brava do Atlético Nacional 'Los Del Sur', com o 'Verdolaga Nation', grupo dissidente do bar principal que se apresenta em Bogotá.

A mídia esportiva diz que 'Purdolaga Nation' realizou uma emboscada em 'Los del Sur' que estavam viajando de outra cidade para Tunja.

Por outro lado, o El Colombiano garantiu que os bares que foram transportados em 8 ônibus teriam interceptado os 15 veículos que transportaram torcedores de Medellín para a capital de Boyacá para iniciar a batalha campal. Estima-se que 450 pessoas estarão envolvidas nessa briga.

A Polícia de Tunja anunciou uma forte operação de segurança para o Patriotas vs. Nacional, depois do que aconteceu nas estradas de Cundinamarca.

