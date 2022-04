Estação chuvosa: mais de 5.000 pessoas já estão afetadas e 10 mortas

Em 15 de março, uma nova estação chuvosa começou oficialmente no país. De acordo com a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD), com data limite de 3 de abril, 149 eventos foram registrados no território nacional em 101 municípios em 15 departamentos, sendo Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño e a região cafeeira os mais afetados.

Os eventos prejudicaram 2.365 famílias representando mais de 5.500 pessoas, deixando 10 mortos e 14 feridos. Da mesma forma, 22 casas foram destruídas e outras 736 casas foram afetadas.

Da mesma forma, ele garantiu que relatórios de infraestrutura indicam danos em 205 estradas do país, bem como em 15 pontes veiculares e 2 de pedestres. Também danos a 21 aquedutos e 12 esgotos e 8 instituições de ensino.

Em Nariño, após a emergência registrada em Ancuya, foi instalado um Posto de Comando Unificado com o objetivo de gerar um vínculo entre o Governo de Nariño, a prefeitura do município e o corpo de socorro, para apoiar a estratégia de resposta às comunidades e infraestrutura afetadas pelas chuvas.

Pode interessar a você: Governo promete sanções exemplares aos torcedores do Nacional que causaram excessões na estrada da Cota

“As autoridades continuarão com a evacuação preventiva de famílias em áreas de risco; O DAGRD continuará com a avaliação de todas as casas em risco e pelo Departamento de Infraestrutura Departamental, serão feitos progressos com o plano para a recuperação da infraestrutura rodoviária afetada e intervenção de críticos de sites. Existem vários aquedutos afetados, portanto, o Plano Departamental de Água de Nariño fornecerá apoio técnico e de gestão para apoiar as comunidades em questões de água potável e saneamento básico”, disse a Direção Administrativa de Gestão de Riscos deste departamento.

Em Santander, em 3 de abril, ocorreu uma emergência devido ao transbordamento do córrego El Canelo e o fechamento total foi registrado na estrada que leva de Málaga a Los Curos, no setor conhecido como La Batea, devido ao colapso total do pontão que levou à perda do banco. As informações detalhavam que a situação ainda está sendo tratada com máquinas da Invias e do Escritório de Gerenciamento de Riscos do Departamento.

De acordo com o IDEAM, as chuvas durarão até maio, especialmente para as regiões andinas e pacíficas. Da mesma forma, para a região de Orinoquia e da Amazônia, outras condições são geradas, como a entrada de massas úmidas do sul do continente, para que a transição de menos chuvas para mais chuvas comece nesta área.

Na região do Caribe, espera-se um aumento considerável em relação a março, mais precisamente no sul de Bolívar e César. O instituto também destacou que volumes de chuvas de até 30% acima do normal são esperados para esta temporada não apenas na região em questão, mas também no Insular (Arquipélago de San Andrés e Providencia), Andino e Orinoquia.

Diante da situação, a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD) garantiu que liderou a ativação do Comitê Nacional de Gestão de Desastres, a fim de socializar as capacidades do Sistema Nacional de Gestão de Riscos e divulgar o Plano Nacional de Resposta para enfrentar esta época do ano.

CONTINUE LENDO: