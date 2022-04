Colômbia registra 307 novas infecções por covid-19 neste 4 de abril

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

O Ministério da Saúde informou em 4 de abril de 2022 que há 308 novos casos de covid-19 na Colômbia. Nas últimas 24 horas, foram processados 20.591 testes, dos quais 8.827 são PCR e 11.764 são antígenos.

O relatório também observou que 10 colombianos morreram da doença no último dia. Dessa forma, o país atinge um total de 139.670 mortes devido ao vírus desde o início da pandemia.

Ao agregar todos os números, a Colômbia atingiu um total de 6.086.233 infecções, das quais 3.868 são casos ativos e 5.919.385 correspondem a casos positivos que já conseguiram superar a doença.

Existem 172 conglomerados no país. Os territórios são: Amazônia, Antioquia, Arauca, Atlântico, Barranquilla, Bogotá, Bolívar, Boyaca, Buenaventura, Caldas, Caqueta, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindio, Risaralda, San Andres, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, Vichada.

É assim que a vacinação está indo no país

O relatório mais recente do Ministério da Saúde também indica que a partir das 11h59 de sábado, 2 de abril de 2022, um total de 81.128.454 doses da vacina contra a covid-19 já haviam sido aplicadas na Colômbia.

De acordo com o mesmo relatório, o número de colombianos com o esquema vacinal completo, ou seja, aqueles que já receberam as duas doses do biológico, atualmente é de 28.563.246 pessoas, enquanto 6.354.370 pessoas foram imunizadas com doses únicas. Da mesma forma, 10.537.990 doses de reforço foram aplicadas.

Da mesma forma, durante o último dia, um total de 76.147 vacinas foram aplicadas, das quais 20.267 foram para a segunda injeção, enquanto outras 3.288 foram de dose única.

