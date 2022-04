Carlos de la Mota e Laura Pérez ficaram noivos de uma forma muito romântica e ela exibiu o anel luxuoso

No último sábado, 2 de abril, em uma noite glamourosa e romântica, Carlos de la Mota, ator dominicano, que atualmente participou do romance Mi Fortuna es Amarte, conquistou as redes com uma proposta emocional para sua namorada Laura Pérez em um lugar luxuoso em seu país de origem Dominicano República.

Foi em sua conta no Instagram da jornalista Laura Pérez que ele anunciou a notícia de seu noivado, ao compartilhar para seus milhares de seguidores um vídeo amoroso com o momento exato da proposta, no qual no meio da noite a celebridade foi ao palco do site, onde um conjunto musical foi localizado.

Bem, sob o pretexto de cantar uma música, De la Mota pediu a Laura para vir, porque ele dedicou a suposta música a ela, de tal forma que confessou a ela o árduo amor que tem por ela e o desejo de fazê-la feliz todos os dias de sua vida, vendo que sua atual noiva surgiu com seu telefone na mão porque ela estava gravando o momento, continuou com a grande proposta.

“Eu gostaria que minha namorada Laura Pérez estivesse aqui para ver minha música na primeira fila, (...) a única coisa que eu quero te dizer Laura é que eu te amo, que eu te adoro e que quero que você dure todos os dias de sua vida comigo e que você cante essa música e eu quero que você se case comigo”, disse o ator com um melodia romântica ao fundo.

Ao que o comunicador agiu surpreso e animado em meio a vários aplausos e gritos, pelas pessoas ao redor parabenizando os presentes, então ela rapidamente aceitou com soluços se casar com o famoso. Finalmente, entre beijos e abraços, Carlos anunciou seu noivado gritando alto a frase “Ele disse sim, ele disse que sim”.

Da mesma forma, como brincadeira, ele comentou que sua namorada teve tempo de se arrepender, então com várias risadas da piada, a noiva e o noivo culminaram esse lindo momento com uma dança romântica. A descrição do vídeo abrangeu toda a emoção de Laura Perez, “Eu tenho muita sorte de ter você! Obrigado por me fazer a mulher mais feliz do mundo, eu te amo @carlosdelamota, #paratodalavida”, escreveu o mestre de cerimônias combinado com vários emojis de coração e um anel.

Após esse momento emocionante, o dominicano fez uma postagem por meio de sua conta oficial no Instagram, uma fotografia em que sua namorada posava sorrindo exibindo o luxuoso anel cobrindo parte de seu rosto, pois era procurado que os usuários se concentrassem no diamante radiante com o qual eles selaram seu noivado, juntamente com algumas, mas palavras significativas “Ela disse... SIM!!!” com um emoji de anel na descrição.

El actor compartió una fotografías del anillo que le dio a su prometida, luego de sellar su compromiso en República Dominicana Crédito: @lauraperezrojas / Instagram

Foi então que diferentes personalidades da mídia reagiram às notícias, incluindo Julián Gil, que comentou sobre dois corações vermelhos. na publicação, também o ator Ricardo Franco aplaudiu o fato e até o jornalista Shanik Berman escreveu em o post “Parabéns” junto com corações vermelhos em representação do amor.

Esse casal conseguiu dar mais um passo no relacionamento com esse compromisso, porque ambos conseguiram formar um lindo casal, já que estão juntos há vários anos. Recentemente, o ator anunciou sua aposentadoria da empresa Televisa e México, então ele procurou se aventurar na política em seu país natal, a República Dominicana.

