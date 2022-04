Violência em Michoacán: administrador de Cuitzeo assassinado após ser sequestrado

Francisco Díaz Rodríguez, administrador de Cuitzeo, foi morto e localizado dentro de seu carro em um trecho que liga Morelia a Salamanca, após ser denunciado privado de liberdade.

O Ministério Público de Michoacán iniciou investigações para esclarecer os fatos em que o funcionário foi privado de sua vida. Relatórios não oficiais indicam que ele teve um impacto de arma de fogo na cabeça.

As autoridades locais já haviam tomado conhecimento do caso, já que Díaz Rodríguez foi sequestrado por volta das 16h40, embora tenha sido indicado que ele partiu para a comunidade de Mariano Escobedo.

De acordo com o relatório da unidade ministerial, eles receberam o relatório sobre o desaparecimento do administrador municipal e uma operação foi implantada com agentes da Coordenação Nacional Anti-Sequestro (Conase). Os agentes se mobilizaram por terra e ar para encontrá-lo.

El síndico fue secuestrado por la tarde (Foto: Especial)

Cuitzeo está localizado nas proximidades do lago de mesmo nome e no final do ano passado houve um fortalecimento dos agentes na área com a nomeação do diretor e vice-diretor da Secretaria de Segurança do município. A área também serviu como um passo para a expansão do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG), que entrou em Guanajuato para deslocar o Cartel de Santa Rosa de Lima.

Em 21 de novembro, quando os novos comandantes chegaram, houve um ataque ao bar Chivis localizado no bairro Centro do município. O resultado do ataque foi dois mortos e seis feridos, incluindo duas mulheres.

Pessoas armadas entraram na boate na rua Lazaro Cardenas e abriram fogo contra os presentes. Naquela ocasião, fontes consultadas pela Infobae México indicaram que isso poderia ter sido uma resposta criminal após a intervenção das autoridades estaduais.

Antes do dia das eleições em 2021, quando a população votava no governo e nos prefeitos, homens atingidos dispararam contra o veículo em que viajava Rosa Elia Milan Pintor, perfil selecionado pela coligação Morena-PT para disputar a presidência municipal de Cuitzeo.

Seu marido, José Marcelino Pérez Aguilar, foi ferido pelos impactos após o ataque ocorrido em 31 de maio, quando viajava com a família de volta para casa, depois de deixar a cidade de Mariano Escobedo. Na entrada da sede municipal, um grupo de homens armados a bordo de uma motocicleta e um carro abriu fogo contra eles.

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de Morena a Cuitzeo, Michoacán, falleció después de un ataque con arma de fuego (Foto: Facebook / @DoctoraRosaElia)

O marido da candidata ficou gravemente ferido e enviado para o hospital, mas acabou morrendo horas depois dos impactos recebidos. O Morenista venceu nas preferências e assumiu o cargo no gabinete do prefeito.

Em novembro do ano passado, o governador Alfredo Ramírez Bedolla disse que Cuitzeo opera uma quadrilha criminosa dedicada ao roubo de combustível, conhecida como huachicol. Segundo o Executivo Estadual, esse crime durou anos, uma vez que o grupo está vinculado à soma de assassinatos e violências registrados na demarcação.

CONTINUE LENDO: