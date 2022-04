O “Chaparrito” do CJNG obteve suspensão para que sua prisão fosse fundamentada

Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, el Chaparrito, tenente do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG), obteve uma suspensão total para as autoridades basearem sua prisão, porque acusou ilegalidades no fato de que o mantinham sob proteção.

De acordo com registros judiciais analisados pela Infobae México, El Chaparrito entrou com o recurso para o Décimo Segundo Tribunal Distrital de Amparo em Matéria Penal na Cidade do México em 16 de março e no mesmo dia concedido que as ações das autoridades devem ser interrompidas no processo.

Segundo fontes consultadas por este meio, a decisão prejudicial não significa que tenham protegido o suposto membro da CJNG, mas que os relatórios que comprovam sua captura, executados em Jalisco em ações coordenadas por agentes da Procuradoria-Geral da República (FGR) e da Secretaria da Marinha, deve ser enviada. Marinha mexicana três dias antes de registrar sua reclamação.

Jarquín Jarquín, identificado como líder criminoso em Colima, argumentou por meio de sua defesa que é detido ilegalmente, além disso, que a duplicação do termo constitucional no acordo não foi motivada, o que significa um período de tempo antes de resolver seu vínculo com o processo.

A audiência para resolver o amparo foi adiada para 19 de abril às 11h, embora em 28 de março tenha sido notificado que a autoridade responsável, conforme indicado na propriedade da Polícia Ministerial Federal e dos agentes sob seu comando, é inexistente. Três dias depois, o relatório justificado apresentado pela autoridade responsável foi ordenado a ser disponibilizado às partes.

El Chaparrito caiu em Zapopan, já que é acusado de liderar o tráfico de armas e precursores químicos no porto de Manzanillo, Colima, bem como carregamentos vindos da Colômbia. O jovem de 45 anos também é procurado pelas autoridades norte-americanas.

De acordo com o relatório da FGR, as investigações culminaram com a execução de sete buscas em Zapopan e Guadalajara, que foram ordenadas por um juiz especializado e coordenadas por um agente do Ministério Público Federal.

Ele estava sendo rastreado desde 29 de março de 2019, quando foi iniciada uma investigação para uma denúncia anônima que dizia a várias pessoas pertencentes a um grupo criminoso que lida com o tráfico de armas de fogo nos estados de Colima, Jalisco e Cidade do México.

Junto com El Chaparrito, Diana Laura Morga Vega e Juan Salvador Barajas Figueroa, supostos cúmplices do CJNG, também foram presos, que foram surpreendidos por posse de armas e drogas. Após a prisão, os três foram levados por via aérea para a capital do país.

A queda do líder da CJNG levou a aumentos consideráveis nas execuções em Colima, de acordo com o porta-voz de segurança Gustavo Adrián Joya Cervera. Somente na tarde de sua prisão, 500 agentes da Guarda Nacional chegaram para reforçar as operações na entidade e adicionar 5.000 elementos implantados.

Desde que a luta eclodiu na prisão de Colima, em 25 de janeiro, o Cartel Independente de Colima assumiu as disputas territoriais contra aqueles que estavam seus parceiros no CJNG. Mas eles marcaram a guerra contra El Chaparrito e seu irmão, José de Jesús Jarquín Jarquín, o R32. O Ministério da Defesa Nacional reconheceu a luta interna e suas consequências, mas o outro autor identificado, Josué Brizuela Meraz, la Vaca, continua foragido.

