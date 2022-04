Parada de transporte e conflitos sociais que são uma bomba-relógio no Perú

Últimas notícias do Perú. A União das Guildas de Transporte Multimodal do Perú (UGTRANM) está se preparando para realizar uma greve em massa que começa na segunda-feira, 4 de abril, embora desde dias anteriores já foram iniciados para realizar intervenções nas estradas que impedem o movimento adequado dos veículos.

O último relatório emitido esta manhã pela Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias (Sutran) indica que no quinto dia da greve o bloqueio de estradas tráfego em estradas de comunicação em seis regiões é interrompido, mas principalmente em Junín, Arequipa e Puno, onde atos de violência ocorreram.

Por que essa paralisação está ocorrendo? O motivo é o aumento de combustível. As transportadoras solicitaram um diálogo com representantes do governo central. para chegar a um acordo. Esse aumento não é mais viável para eles transportarem cargas porque o custo do frete também aumentaria.

Como resultado desse novo evento no governo do presidente Pedro Castillo, alguns conflitos sociais latentes foram destacados que podem causar outro impacto social, pois não recebem uma solução do Estado. As marchas, protestos e paralisações são as expressões usadas pelas partes lesadas para serem tratadas pelas autoridades correspondentes.

O QUE É UM CONFLITO SOCIAL?

Entende-se como um processo complexo no qual setores da sociedade, do Estado e/ou das empresas percebem que suas posições, interesses, objetivos, valores, crenças ou necessidades são contraditórios, criando uma situação que pode levar à violência.

O impacto que podem ter depende do número de atores envolvidos, da diversidade cultural, econômica, social e política, das formas de violência que podem ocorrer ou da fragilidade institucional para enfrentá-las, entre outros elementos associados.

IMPORTANTE: Vídeos e fotos da violência desencadeada em Huancayo pela greve dos transportes

PERÚ: CASOS REGISTRADOS POR REGIÓN, SEGÚN TIPO Y ESTADO, FEBRERO 2022 (Número de casos)

O QUE ESTÁ ACONTECENDO AGORA NO PERÚ?

Até o início de 2022, a Subsecretaria de Prevenção e Gestão da Informação (SSPI), que é responsável por monitorar os conflitos que afetam governança, direitos fundamentais e ordem pública - apresentou um relatório oficial indicando o registro e a atenção de 111 conflitos sociais ativos, dos quais 5 conflitos foram registrados em nível de risco crítico e 28 em risco iminente. Houve também 53 conflitos de risco intermediário e 25 de baixo risco.

Por sua vez, ocorreram cinquenta e três conflitos de risco intermediário e vinte e cinco conflitos de baixo risco, organizados pela Unidade Territorial. Conflitos sociais ativos com maiores níveis de risco (críticos e iminentes) representam altos riscos para a governança democrática e a governança territorial; portanto, são de interesse prioritário para o Poder Executivo.

Mapa de conflictos por tipología febrero 2022

RELATÓRIO DE CONFLITOS SOCIAIS 2022

Para o mês de fevereiro deste ano, os casos por nível de risco permaneceram estáveis e não houve aumento no número de casos por nível de risco, especialmente naqueles de status “crítico” e “iminente”. O relatório indica que o mesmo caso foi mantido em uma situação de crise registrada também em janeiro (bloqueio Pluspetrol-Lot 8), apesar do fato de que durante o mês, o Poder Executivo realizou reuniões com as comunidades nativas que vêm implementando a medida de força (San Juan Campesino, Nuevo Triunfo e Nueva Libertad).

O Amazonas também se viu em situação de crise devido ao bloqueio da Ponte Curral Quemado, que foi imediatamente atendido. Nas últimas semanas do mês houve um aumento menor de casos de risco intermediário, isso é explicado pela ativação de espaços de diálogo e, com isso, as reuniões ou sessões específicas do espaço.

Por outro lado, os conflitos em risco iminente sofreram um declínio nas últimas duas semanas de fevereiro, isso se deve ao fato de que os riscos de escalada de conflitos foram gerenciados durante o mês.

CONTINUE LENDO